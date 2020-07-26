رينو renault تقرر زيادة أسعار موديلات 2021.. صور

رينو لوجان 2021 renault logan و رينو سانديرو 2021 renault sandero و رينو ستيب واي 2021 renault stepway .

أعلن وكيل رينو renault في مصر عن رفع أسعار موديلات رينو 2021 الجديدة، وجاء الارتفاع علي موديلات









رينو لوجان 2021 renault logan التي تأتي بسعر يبدأ من 169.000 جنيه بدلًا من 165.000 جنيه لأول فئة مانيوال E1 بينما أول فئة أوتوماتيك E1 تبدأ من سعر 193.000 جنيه بدلًا من 188.000جنيه وارتفع سعر ثاني فئة مانيوال الي 183.000 جنيه بدلًا من 177.000 جنيه.

وأعلنت الشركة زيادة أسعار الطرازات الثلاثة من رينو موديلات 2021 الجديدة مقارنة بموديلات 2020 السابقة وتشمل الموديلاتالتي تأتي بسعر يبدأ من 169.000 جنيه بدلًا من 165.000 جنيه لأول فئة مانيوال E1 بينما أول فئة أوتوماتيك E1 تبدأ من سعر 193.000 جنيه بدلًا من 188.000جنيه وارتفع سعر ثاني فئة مانيوال الي 183.000 جنيه بدلًا من 177.000 جنيه.









ينو لوجان 2021 renault logan فأصبح سعرها يبدا من 199.000 جنية الي 203.000 جنيه. وقدمت الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 216.000 جنيه بدلًا من 212.000 جنيه كما ارتفع سعر الفئة الأخيرة من رينو لوجان والتي تحمل اسم E3+ الاوتوماتيك التي تعرف باسم نسخة Black Edition من 222.000 جنيه الي 229.500 جنيه بزيادة تقدر بقيمة 7500 جنيه.

بينما ارتفع سعر ثاني فئة أوتوماتيك منفأصبح سعرها يبدا من 199.000 جنية الي 203.000 جنيه. وقدمت الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 216.000 جنيه بدلًا من 212.000 جنيه كما ارتفع سعر الفئة الأخيرة من رينو لوجان والتي تحمل اسم E3+ الاوتوماتيك التي تعرف باسم نسخة Black Edition من 222.000 جنيه الي 229.500 جنيه بزيادة تقدر بقيمة 7500 جنيه.





رينو ستيب واي 2021 renault stepway

رينو سانديرو 2021 renault sandero

أما طرازات رينوفقد ارتفع سعرها في الفئة الوحيدة منها في مصر من 239.000 جنيه الي 243.000 جنيه بفارق سعري 4000 جنيه كما زاد سعرموديل 2021 الأوتوماتيك من 209.000 جنيه الي 213.000 جنيه بزيادة في السعر بواقع 4000 جنيه .