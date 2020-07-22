Zoe الكهربائية من رينو الفائز في أزمة كورونا بأوروبا

أعلنت شركة رينو لصناعة السيارات الفرنسية عن ارتفعت مبيعات سيارة Zoe الكهربائية بنسبة 38% في النصف الأول من العام الجاري ، بالرغم من الوباء العالمى المستجد فيروس كورونا كوفيد -19.





وفى بيان رسمي لشركة رينو أكدت الشركة إن معظم السيارات التي تم تسليمها تمت في أوروبا، حيث أصبحت Zoe السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا بفضل الحوافز الحكومية السخية التي تم فرضها.





وقال دينيس لو فوت، رئيس المبيعات والتسويق في الشركة: "نحن نبدأ النصف الثاني من العام بمستوى مرتفع جدًا من الطلبات ومستوى مُرضٍ من المخزون وارتفاع سعر الموقع عبر النطاق بأكمله".





وأضاف لو فوت ان الجيل الثاني الجديد من Zoe رفع مجال السير إلى 390 كلم والأهم من ذلك مجموعة التطويرات التي نالتها البطارية سعة 52 كيلو واط ساعي والتي زادت سعتها بنسبة 30 بالمئة. وبات بالإمكان شحنها بما يكفي للسير لمسافة 145 كلم خلال شحنها لمدة 30 دقيقة فقط عبر شاحن سريع ، أو بما يكفي للسير لمسافة 126 كلم خلال شحنها لمدة ساعة عبر شاحن عام استطاعة 22 كيلو واط .

بالإضافة إلى أن إمكانية شحن البطارية من 0 إلى 100 بالمئة عبر منفذ كهرباء منزلي هى الاهم ، وهى خلال 9 ساعات و25 دقيقة، بما يجعلها مثالية للغاية للشحن ليلًا والاستخدام نهارًا.

وتستمد السيارة الكهربائية قوتها من المحرك الكهربائي بقوة 135 حصانًا و 245 نيوتن متر للعزم، بما يسمح بتحقيق تسارع من 0 إلى 100 كلم/س في 10 ثانية والوصول إلى سرعة 140 كلم/س في تحسن كبير مقارنة بالمحرك السابق الذي كانت تقف قوته عند 91 حصانًا ويحتاج إلى 13.5 ثانية للوصول من التوقف إلى سرعة 100 كلم/س.