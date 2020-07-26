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رياضة

لاعب منتخب تونس: التحكيم الإفريقي يعاني بالفعل ولكن مصر لم تجامل

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:15 ص
زياد الجزيري
زياد الجزيري
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عمرو ابوبكر
قال زياد الجزيري، نجم الكرة التونسية، تعليقا على تصريحات فاروق جعفر، كابتن الزمالك السابق، بمجاملة الفرق والمنتخبات المصرية، إن التحكيم الأفريقي يعاني بالفعل، ولكنه لم يجامل الكرة المصرية.


وأضاف الجزيري في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "التحكيم الإفريقي يعاني بالفعل ولكن مصر لم تُجامل".


كان فاروق جعفر كشف عن واقعة كانت تحدث في الثمانينات من القرن الماضي، قائلا: "كنا نجلس مع الحكام الأفارقة بالاجتماع الفني قبل المباريات، ويقولون لنا، هل تريدون الحصول على ضربة جزاء، أم طرد لاعب من صفوف المنافس".


َوأثارت تصريحات جعفر الجدل حول وأصبحت حديث الفضائيات والسوشيال ميديا. 

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