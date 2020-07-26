صحف الإمارات .. تدريبات بحرية مصرية فرنسية.. إصابة مدير مستشفى مصري بـ كورونا للمرة الثانية.. والأردن يوجه صفعة للإخوان الإرهابية

بن راشد يفرج عن 203 سجناء بمناسبة عيد الأضحى

حفل زفاف إماراتي يتسبب في إصابة 20 شخصا بـ كورونا

قيس سعيد يكلف المشيشي بتشكيل حكومة تونس





تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على قرار حاكم دبي بالإفراج عن 203 سجناء بمناسبة حلول عيد الأضحى.









*الإفراج عن 203 نزلاء في المنشآت العقابية والإصلاحية بدبي





وبحسب "الإمارات اليوم"، أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكمًا لإمارة دبي، بالإفراج عن 203 من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.









وأكد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أن أمر الإفراج الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي في إطار حرصه على إدخال السرور والبهجة إلى قلوب أفراد المجتمع كافة في مختلف المناسبات الدينية والوطنية حتى إن كان هناك من حاد عن الطريق القويم؛ سعيًا منه في مثل هذه المناسبات إلى أن يفتح نافذة أمل جديدة أمام أناس ندموا على ما اقترفوه من أخطاء في حق أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، ليعاودوا حياتهم كأشخاص أسوياء في إطار احترام القانون والامتثال الكامل لأحكامه، وليكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم للانخراط مرة أخرى في المجتمع.









*الإماراتيون يتصدرون قائمة المتطوعين لتجربة لقاح «كورونا»





وبحسب "الإمارات اليوم"، كشفت دائرة الصحة في أبوظبي عن تقدم متطوعين، من أكثر من 20 جنسية، للمشاركة في التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لمكافحة وباء «كوفيد-19»، المدرجة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى تجاوز عدد المسجلين للتطوع 10 آلاف شخص، من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة، يتقدمهم أبناء الإمارات من الجنسين.









وقالت إن نصف المتطوعين الراغبين بالمشاركة في التجارب السريرية، بادروا بتسجيل أسمائهم في اليوم الأول من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل المتطوعين، ما يعني الوصول إلى أكثر من ثلثي العدد المطلوب لإتمام التجارب السريرية، في الأسبوع الأول من بدء التسجيل.









وتلقى عدد من المتطوعين جرعات من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورنا المستجد، في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وأكدت الدائرة أن تنوع جنسيات المتطوعين يعزز التجارب، وجدوى التطبيق العالمي للقاح، مضيفة أن «صحة» وفرت عددًا من الممارسين الصحيين المتخصصين لديها للإشراف على هذه التجارب، وخصصت مراكز عدة لإتمام التجارب على المتطوعين.









*هشام المشيشي رئيس وزراء تونس المكلف.. اختيار خارج الترشيحات





وبحسب "البيان"، قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد كلف اليوم السبت وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة وسط آمال بنزع فتيل الأزمة السياسية والمضي قدما نحو استقرار سياسي.









وأمام المشيشي، وهو مستقل، شهر لتشكيل حكومة يمكنها ضمان تحقيق أغلبية في البرلمان وإلا فإن الرئيس سيحل المجلس وسيدعو لانتخابات جديدة. وفجرت استقالة إلياس الفخفاخ هذا الشهر أزمة سياسية في البلاد .





وباختيار المشيشي، نحى سعيد جانبا كل الترشيحات التي قدمتها الأحزاب السياسية وهو ما يجعل النتيجة غير مضمونة داخل البرلمان.





وقال سعيد خلال تكليف المشيشي إن "الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات".





وأضاف في إشارة إلى أن اختياره مختلف عن مقترحات الأحزاب الرئيسية "نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية".





ويُنظر للمشيشي (46 عاما) على نطاق واسع باعتباره مقربا من سعيد وكان مستشارا له في السابق.





وكان المشيشي أيضا عضوا بالهيئة الوطنية للتقصي حول الفساد التي تشكلت في عام 2011 .





لكن محللين يقولون إن المشيشي ليس له خلفية اقتصادية بينما تعاني المالية العامة وضعا حرجا للغاية، وتحتاج البلاد لإصلاحات عاجلة يطالب بها المقرضون الدوليون، ووقالت تونس هذا الشهر إنها تتفاوض مع أربعة بلدان لإرجاء تسديد ديون في خطوة تظهر صعوبة الوضع المالي للبلاد والذي تفاقم بسبب أزمة كورونا فيروس.





*مدير مستشفى مصري يصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية





وبحسب "البيان"، في الوقت الذي يتساءل فيه المصابون وغير المصابين بفيروس كورونا المستجد عن إمكانية عودة الفيروس للمتعافين منه مرة أخرى، أعلن الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى الحميات بدمنهور، إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد تعافيه خلال الفترة الماضية.





وأشار مدير المستشفى إلى ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بشكل أشد قسوة وحدة من أعراض إصابته الأولى فى أواخر مايو الماضي.





وقال عبر حسابه على "فيسبوك" إنه من الممكن إصابة المتعافين من فيروس كورونا مرة أخرى خلال فترة وجيزة، لافتًا إلى أن مناعة الشخص ضد الفيروس بعد شفائه منه لا تزيد على شهرين أو أقل، وأن الفيروس ينتقل بالهواء والرذاذ.





*تدريبات مصرية - فرنسية بحرية ضد التشكيلات المعادية





وبحسب "الخليج"، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية (ACONIT).





وقال بيان أصدرته القوات المسلحة المصرية، السبت، إن التدريب تضمن العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي والتي تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة في الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية، إضافة إلى تنفيذ المعارك التصادمية، إلى جانب استخدام طائرات الهل المحمولة بحرًا.





وأوضح البيان أن التدريب أظهر مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية، مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة.





*حفل زفاف يتسبب بإصابة 20 شخصًا بـ «كورونا»





وبحسب "الخليج"، تسبب حفل زفاف عائلي، في إصابة أكثر من 20 شخصًا من أفراد عائلة وجيرانهم والمخالطين لهم، بسبب عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».





وأوضح مركز أبوظبي للصحة العامة، أمس السبت، في فيديو توعوي، لقصة حقيقية، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعائلة ملتزمة بجميع الإجراءات الاحترازية، ولا تخرج من المنزل إلا للضرورة القصوى، حيث قام أحد أفرادها بالذهاب إلى منزل أقارب لهم لتقديم واجب العزاء، وأصيب بالعدوى من شقيق المتوفى، والذي كان مصابًا بفيروس كورونا، ولا تظهر عليه أي أعراض للمرض.





وأشار المركز إلى أن هذه العائلة قامت بعد عدة أيام بعقد قران إحدى بناتها، وأقامت حفل زفاف عائليًا، لكن أفرادها لم يلتزموا بالتباعد الجسدي خلال العرس، وبعد أسبوعين من الحفل بدأت تظهر أعراض الإصابة، وانتشر الفيروس بين أفراد العائلة والجيران المخالطين لهم.





*الأردن يوجه ضربة لـ«الإخوان» بإغلاق مقار نقابة المعلمين





وبحسب "الخليج"، قرر النائب العام في العاصمة الأردنية عمّان حسن العبداللات وقف نقابة المعلمين عن العمل، وكفّ أيدي أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين. كما أصدر قرارًا بإحضار المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة؛ ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص، لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.





وكان نائب عام عمّان، قد صرح بأنه على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي: أولًا: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.





ثانيًا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان، والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واشتملت على إجراءات تحريضية.





ثالثًا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.



