علامات تظهر في السيارة تدل على وجود أعطال

أعطال السيارات دائما يسبقها علامات وجود إشارات تحذيرية تنبه صاحب السيارة وذلك قبل وقوع أي حادث أو ضرر يؤثر عليه وعلى الآخرين.



وفي هذا التقرير نرصد لكم أهم العلامات التي تدل على وجود أعطال في سيارات وتستدعى اللجوء إلى فني سيارات.



وجود المسحوق الأخضر في البطارية يدل المسحوق الأخضر في البطارية على تلفها وتعرضها إلى التآكل ويجب تغيير البطارية على الفور.



يشير الضوء الثابت أو عدم وجود الضوء في لوحة القيادة عند بدء تشغيل السيارة إلى وجود مشكلة في البطارية أو في نظام شحن البطارية.





قد تشير علامة التعجب داخل الدائرة في لوحة القيادة إلى أن مستوى زيت الفرامل منخفض ويحتاج إلى إعادة تعبئة من جديد.





إذا وجد صاحب السيارة انبعاث الدخان الأزرق من عادم الوقود فهذا يشير إلى أن الزيت دخل في إمدادات الوقود مما يؤثر على قدرة السيارة اما الدخان الأبيض فيشير إلى دخول الماء والثلج إلى خزان الوقود.



قد تستمر السيارة في التحرك للأمام حتى مع الضغط على الدواسة بشكل كامل أحد علامات أعطال السيارات بسبب تلف في القابض الذي يقوم بتوصيل وفصل القوة الدافعة من المحرك إلى العجلات، ويُنصح بالتسريع بلطف شديد لتجنب انزلاق القابض ولا تقود أبعد مما تحتاج إليه وإصلاحه بأقرب كراج السيارات.



من الممكن أن تحدث صعوبة بدء التشغيل أو نقص الطاقة أو استهلاك عالي للوقود من أهم علامات أعطال السيارات وذلك بسبب تلف شمعات الاحتراق التي تحرق الوقود في محركات البنزين أو وجود انسداد في الفلتر أو في مضخة الوقود وتحتاج إلى إصلاح السبب فورًا.



قد يشعر السائق بوجود اهتزازات شديدة أثناء قيادة السيارة فهذا يدل على وجود مشاكل في ناقل الحركة أو تعرض أحد قواعد المحرك للكسر ويجب فحص السيارة في أقرب ورشة فنية للسيارات كما يمكن ملاحظة زيادة استهلاك الوقود بسبب الاحتراق غير الكامل في المحرك نتيجة تلف قابس الاشتعال وللتأكد من صلاحيته واستخدامه جيدا يجب فحصه في توكيل السيارة أو من أقرب فني للسيارات.

