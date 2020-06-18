أعطال شائعة في السيارات الحديثة.. تعرف عليها

عند شرائك أي سيارة حديثة هناك بعض العوامل الأساسية التي يتم الاعتماد عليها عند شراء السيارة الجديدة بدلا من السيارات المستعملة خاصة أن مالكي السيارات يتوقعون دائما تعرض السيارات الحديثة إلى المشاكل والأعطال لمدة 5 سنوات على الأقل .





وأكدت الأبحاث المستمدة من تجارب مالكي السيارات الحديثة وجود خمس أعطال رئيسية تصيب السيارات في الثلاثة سنوات الاولى من شراء السيارة وهي كما يلي :





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أكدت الابحاث أن هناك الكثير من السائقين يعانون من وجود مشكلة في نظام التحكم في ملوثات العادم والذي يعمل على الحد من انبعاثات الغازات السامة الخارجة من المحرك .





ظام التعليق الهوائي.



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من أكثر الأعطال أيضا في السيارات الحديثة إصابة



لذلك ينصح خبراء في مجال السيارات قائدي السيارات بالفحص الدوري لها ومراقبة عدد من العلامات التي تشير لتهالكها أو لوجود عطل فيها حتى وإن كانت السيارات جديدة يجب فحصها في التوكيل الخاص بها .



كمانجد ان من أكثر الاعطال تكون في ماصات الصدمات والدعامات والنوابض على مقود القيادة وثبات السيارة خاصة على السرعات العالية، كما يؤثر على مسافة الكبح، ويؤثر أيضًا على راحة الركاب.من أكثر الأعطال أيضا في السيارات الحديثة إصابة الفرامل في السيارة بالأعطال من أخطر ما يكون على سلامة السائقين والركاب، وحسب الأبحاث فإنه من أكثر الأعطال التي تصيب السيارة الحديثة تأتي بسببه.لذلك ينصح خبراء في مجال السيارات قائدي السيارات بالفحص الدوري لها ومراقبة عدد من العلامات التي تشير لتهالكها أو لوجود عطل فيها حتى وإن كانت السيارات جديدة يجب فحصها في التوكيل الخاص بها .