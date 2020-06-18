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سيارات

أعطال شائعة في السيارات الحديثة.. تعرف عليها

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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أماني نوار

عند شرائك أي سيارة حديثة  هناك بعض العوامل الأساسية التي يتم الاعتماد  عليها عند شراء السيارة الجديدة بدلا من السيارات المستعملة خاصة أن مالكي السيارات يتوقعون دائما تعرض السيارات الحديثة إلى المشاكل والأعطال لمدة  5 سنوات على الأقل .

وأكدت الأبحاث المستمدة من  تجارب مالكي السيارات الحديثة  وجود خمس أعطال رئيسية تصيب السيارات في الثلاثة سنوات الاولى من شراء السيارة  وهي كما يلي :

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من الممكن ظهور أعطال في البطاريات بصورة سريعة عما هو متوقع ولكن هذه الاعطال غالبا ما ترجع إلى سلوكيات خاطئه للسائقين  ويوجد الكثير من التجهيزات الكهربائية في السيارات الحديثة، ويحدث أحيانًا سوء استخدام لها، كما قد يتناسى السائقين غلق أضواء الإنارة، ونسيان فصل الأجهزة التي تشحن عبر البطارية.

 أكدت الابحاث أن هناك الكثير من السائقين يعانون من وجود مشكلة في نظام التحكم في ملوثات العادم والذي يعمل على الحد من انبعاثات الغازات السامة الخارجة من المحرك .

وهناك اعتقاد كثير من الأشخاص بأن نظام تحديد المواقع  من الأشياء الكمالية في السيارة وليس ذات أهمية على الإطلاق ولكن في الوقت الحال أصبح جميع السائقين يعتمدون دائما على نظام تحديد المواقع في جميع تنقلاتهم خاصة عند السير في المدن الجديدة .

 ومن المميزات التي تم دفع مبالغ إضافية بها عند شراء السيارات، لكن كثيرًامايحدث خلل في النظام ونظام التعليق الهوائي. 
كمانجد ان من أكثر الاعطال تكون في ماصات الصدمات والدعامات والنوابض على مقود القيادة وثبات السيارة خاصة على السرعات العالية، كما يؤثر على مسافة الكبح، ويؤثر أيضًا على راحة الركاب.
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من أكثر الأعطال أيضا في السيارات الحديثة إصابة الفرامل في السيارة بالأعطال من أخطر ما يكون على سلامة السائقين والركاب، وحسب الأبحاث فإنه من أكثر الأعطال التي تصيب السيارة الحديثة تأتي بسببه.

لذلك ينصح خبراء في مجال السيارات قائدي السيارات بالفحص الدوري لها ومراقبة عدد من العلامات التي تشير لتهالكها أو لوجود عطل فيها حتى وإن كانت السيارات جديدة يجب فحصها في التوكيل الخاص بها .

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