أخطاء شائعة تتسبب في أعطال السيارات.. تعرف عليها

جميعنا نحب سياراتنا ونحافظ عليها قدر المستطاع، ولكن في بعض الأحيان تصيبها الأعطال ولا ندري لماذا مع أننا نحافظ عليها.









في هذا السياق، نطرح عليكم هذا الموضوع لنعرفكم على الأخطاء الشائعة التي تصيب السيارة بأعطال.







أسباب أعطال السيارة:

1- إهمال تغيير الزيوت والسوائل الأخرى في السيارة

2- تجاهل لمبة الأعطال في السيارة

3- إهمال الإطارات وتبديلها وتغييرها بشكل دوري

4- إهمال الفرامل والمساعدين

5- إهمال الكشف الدوري على السيارة

6- عدم الإنصات الجيد لصوت المحرك

7- شراء قطع غيار مقلدة







كل الأسباب السابقة من شأنها تعطيل سيارتك، مما يترتب عليه إهدار الوقت والجهد، فأنت الذي تحدد الحالة العامة للسيارة وتقف على حالتها الفنية وتصونها لأنها تعتبر بيتك الثاني لذلك لا تتجاهلها.