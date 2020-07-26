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تعليم

موبايلك في الحفظ والصون ب 5 جنيهات أثناء الامتحان.. مقهى بالهرم يبتكر سبوبة للتربح من طلاب لجنة الدبلومات المجاورة

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:14 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية
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حسام الفقي

منعت لجنة مدرسة  الشهيد الرائد محمد صلاح شلبي الثانوية الزراعية بالهرم، طلاب الدبلومات الفنية من دخول الامتحان بالموبايل. 


وشدد مسئولو اللجنة على أن الهدف من منع حيازة الموبايلات داخل لجان الامتحانات هو محاولة السيطرة على محاولات  الغش الإلكتروني. 


ومن جانبه .. قرر صاحب مقهى مجاور للجنة لاستغلال الوضع وتقديم خدمة حفظ التليفونات الخاصة بالطلاب طوال زمن الامتحان، على أن يعيد تسليمه للطلاب بعد الامتحان مقابل 5 جنيهات من كل طالب.


وكان قد بدأ منذ قليل دخول الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة شملت تعقيم وقياس درجات الحرارة للطلاب وتوزيع جيل كحول اثيلي للحفاظ علي سلامة الطلاب وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور اول" امس السبت الموافق 25 يوليو 2020، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020.


ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.


ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات.




ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة  4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضــوا.

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