السراج يحاول كسب دعم واشنطن لتبديد ثروات ليبيا تحت أقدام الأتراك

يحاول رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، كسب دعم الولايات المتحدة لدعم مركزه بإجراء محادثات مع السفير الأمريكي في تركيا ديفيد ساترفيلد، فيما اسماه بـ "جهود رفع الحصار عن حقول النفط الليبية" و جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان ، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.





وشدد السراج خلال اللقاء على ضرورة إعادة فتح حقول النفط والموانئ واستئناف الصادرات تحت إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.





وناقش السراج مع سفير امريكا بتركيا التطورات في ليبيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين حكومته وواشنطن، بحسب البيان.





واتفق الطرفان على حل سياسي للأزمة الليبية والالتزام بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510 لعام 2020 ومخرجات مؤتمر برلين.





وجاء الاجتماع بعد يوم من حديث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند عبر الهاتف مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، حيث ناقشا خلالها استئناف إنتاج النفط في البلاد.





ويدعم البرلمان الليبي برئاسة صالح، الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على موانئ وحقول النفط في ليبيا بسبب استغلال حكومة السراج التي سمحت بالغزو التركي للبلاد لعائدات النفط في تمويل الميليشيات المسلحة





وفي الآونة الأخيرة ، قدرت المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) الخسائر الناجمة عن تعليق إنتاج النفط بأكثر من 7 مليار دولار ، اعتبارًا من 16 يوليو.





وقبل إغلاق الحقول والموانئ ، بلغ إنتاج النفط الليبي 1.22 مليون برميل يوميًا ، وفقًا لبيانات شركة النفط الوطنية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).





ومنذ سنوات، تشهد الدولة الغنية بالنفط نزاعًا مسلحًا، حيث تتحدى ميليشيات حكومة الوفاق قوات الجيش الوطني الليبي على الشرعية والسلطة، بينما تتسبب بدعمها للارهاب في ليبيا في مقتل وإصابة مدنيين، إلى جانب احداث الأضرار المادية الجسيمة في ثروات الدولة.