مباراة ودية قوية بين المقاصة والإسماعيلي.. اليوم

يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية في الخامسة مساء اليوم الأحد أمام فريق الإسماعيلي بملعب استاد الإسماعيلية، وذلك في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

واختتم فريق المقاصة تحضيراته لودية الإسماعيلي بعمل تقسيمة "تراي ماتش" بين اللاعبين، على هامش المران الذي خاضه الفريق أمس بمعسكره المغلق المقام منذ السبت الماضي بمدينة الإسماعيلية.

وشهدت التقسيمة حماسا وروحا عالية من كل لاعبي الفريق، وحرص إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة على إيقاف التقسيمة عدة مرات لتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض الأساليب التكتيكية المنتظر تنفيذها في ودية الإسماعيلي.



ويراهن إيهاب جلال على معسكر الفريق الحالى بالإسماعيلية من أجل تصحيح الأوضاع داخل الفريق فى ظل قناعاته التامة بأن الفريق يحتاج إلى جهد كبير خلال الفترة المقبلة من أجل الخروج من الموقف الصعب الذى بات عليه بجدول ترتيب الدوري واحتلاله المركز قبل الأخير بالمسابقة.