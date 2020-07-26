مباراة ودية قوية بين المقاصة والإسماعيلي.. اليوم

يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية في
الخامسة مساء اليوم الأحد أمام فريق الإسماعيلي بملعب استاد الإسماعيلية، وذلك
في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.
واختتم فريق المقاصة تحضيراته لودية الإسماعيلي
بعمل تقسيمة "تراي ماتش" بين اللاعبين، على هامش المران الذي خاضه الفريق
أمس بمعسكره المغلق المقام منذ السبت الماضي بمدينة الإسماعيلية.
وشهدت التقسيمة حماسا وروحا عالية من كل لاعبي الفريق، وحرص إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة على إيقاف التقسيمة عدة مرات لتوجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين وشرح بعض الأساليب التكتيكية المنتظر تنفيذها في ودية الإسماعيلي.
ويراهن إيهاب جلال على معسكر الفريق الحالى بالإسماعيلية من أجل تصحيح الأوضاع داخل الفريق فى ظل قناعاته التامة بأن الفريق يحتاج إلى جهد كبير خلال الفترة المقبلة من أجل الخروج من الموقف الصعب الذى بات عليه بجدول ترتيب الدوري واحتلاله المركز قبل الأخير بالمسابقة.