رئيس جهاز بدر يتفقد الأحياء السكنية بالمدينة لبحث مقترحات وشكاوى السكان.. صور

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وتفقد وتفقد المهندس عمار مندور ، ومرافقوه، الأحياء السكنية (الأول، الثاني، الخامس)، وذلك لمتابعة ملاحظات أعمال النظافة والزراعة والمرافق والوقوف على حل هذه المشكلات وتم التنبيه على الإدارات المعنية بسرعة تلافى الملاحظات لظهور المدينة بالشكل اللائق بها.



وقال المهندس عمار مندور: تم خلال الجولة التنبيه على مسئولي إدارتي الأحياء والأمن برفع جميع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للقضاء على جميع المظاهر العشوائية، كما تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية برفع الإشغالات من أمام المحال، وإزالة جميع التندات الخاصة بالمحال التجارية.