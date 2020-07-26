الصحة: استمرار نجاح مكافحة فيروس كورونا مسئولية المواطن.. فيديو

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أطباء مصر بذلوا مجهودا كبيرا من أجل إنقاذ حياة المصريين من فيروس كورونا، فضلا عن أن الدولة بذلت الجهود من أجل مواجهة الجائحة، مشيدا بوعي المواطنين في التعامل مع الجائحة، والتزامهم بالإجراءات الوقائية.





وأضاف الدكتور حسام حسنى، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يجب أن يستمر حذر المصريين في التعامل مع فيروس كورونا، معقبا: "مينفعش نفقد حذرنا ثانية واحدة.. ارتداء الكمامة ضروري حتى في التجمعات بالأعياد حماية للشخص، ولغيره".





وتابع أن مصر اتخذت خطوات سبقت بها العالم في مواجهة الجائحة، حيث إنها فرضت ارتداء الكمامة منذ نحو شهر ونصف، ومنذ أيام فقط بدأت دول كبرى تطبق هذا الإجراء، معقبا: "مصر هى أعظم دولة في الدنيا، ووزارة الصحة أعظم وزارة في الدنيا".





وأكد أن المصريين أثبتوا أنهم قادرين على أن يكونوا على قدر المسئولية، مشددًا على أن استمرار نجاح مكافحة فيروس كورونا هو مسئولية الشعب المصرى حيث إن الدولة استطاعت الانتصار على الأزمة ولكن يجب على المواطنين المصريين أن يكملوا وعيهم والاستمرار فى التباعد الاجتماعى خاصة فى فترة الأعياد القادمة فى عيد الأضحى المبارك.





وأشار إلى أننا مازالنا فى حربنا ضد الوباء، ويجب ألا نفقد حذرنا ثانية واحدة ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا.