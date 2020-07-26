AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اعتقالات بالجملة في تظاهرات المحتجين ضد نتنياهو.. فيديو

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:13 م
مظاهرات في اسرائيل
مظاهرات في اسرائيل
Advertisements
على صالح
استخدمت الشرطة الإسرائيلية القوة ضد مظاهرة للاحتجاج على سياسات رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو في الأراضي المحتلة مساء أمس، الأحد، وكشف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، الأحد، أنه تم اعتقال 12 شخصا؛ لمشاركتهم في أعمال الشغب.


من بين أمور أخرى، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المسيرة، وبحسب تقارير إعلامية ، تجمع حوالي 6000 شخص بالقرب من المقر الرسمي لنتنياهو مساء أمس، السبت، واحتجوا على البطالة والفساد ومعاملة نتنياهو لأزمة الهالة.


وضرب المتظاهرون الطبول وفجروا الأبواق ودعوا نتنياهو إلى الاستقالة.


وأفاد موقع "ynet" الإخباري وصحيفة "هآرتس" بأن المشاركين في مظاهرة مضادة دعموا رئيس الوزراء.


كما تظاهر الناس في أماكن أخرى كثيرة في إسرائيل، بما في ذلك خارج الفيلا الخاصة لرئيس الوزراء في مدينة قيسارية الساحلية وفي متنزه في تل أبيب.


اعتقل رجل بالقرب من تل أبيب، بحسب الشرطة الإسرائيلية، للاشتباه في رش رذاذ الفلفل على المتظاهرين على جانب الطريق من سيارة متحركة.


واعتقل رجل آخر بعد هجوم بسكين على متظاهر في جنوب البلاد، وأصيب المتظاهر بجروح طفيفة في الرقبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحدث في إسرائيل.. مظاهرات بتل أبيب وغلق 10 مدارس بسبب كورونا

إسرائيل تشتعل.. مظاهرات حاشدة تطالب برحيل نتنياهو ومحاولات لاقتحام مقر إقامته.. المتظاهرون يقطعون خط القطار الخفيف.. وشلل مروري في وسط القدس المحتلة

مظاهرات ضد نتنياهو في تل أبيب.. والأمن يفرق المحتجين .. فيديو

نتنياهو بين بدء المحاكمة واشتعال التظاهرات.. هل تتسبب الكمامات في سجن رئيس وزراء إسرائيل؟.. وبيبي وترامب وجهان لعملة واحدة أمام المعارضين

بعد تظاهر الآلاف ضد نتنياهو.. تل أبيب تعتقل 55 إسرائيليا

هل تطيح عرايا تل أبيب بنتنياهو.. كيف تحولت مظاهرات الفساد لحرب بأجساد الإسرائيليات

ترشيحاتنا

بعد انتشار قصته على السوشيال ميديا .. شيخ الأزهر يتكفل بحالة الطفل صابر ويوجه بعودته إلى المدرسة

أستاذ عمارة: هدم مقابر الغفير تعد على التراث المصري .. فيديو

تطبق اليوم .. تعرف على قرارات الحكومة بشأن الكافيهات والشواطئ وعيد الأضحى

نوع مهمل من الأعشاب يخلصك من ضيق التنفس ..تعرف عليه

النتيجة سريعة.. طرق فعالة لعلاج احتقان الزور

السراج يحاول كسب دعم واشنطن لتبديد ثروات ليبيا تحت أقدام الأتراك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النتيجة سريعة.. طرق فعالة لعلاج احتقان الزور

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور

الفرحة كلها.. شاهد أحدث ظهور لـ نانسي عجرم وابنتها إيلا