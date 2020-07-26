اعتقالات بالجملة في تظاهرات المحتجين ضد نتنياهو.. فيديو

استخدمت الشرطة الإسرائيلية القوة ضد مظاهرة للاحتجاج على سياسات رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو في الأراضي المحتلة مساء أمس، الأحد، وكشف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، الأحد، أنه تم اعتقال 12 شخصا؛ لمشاركتهم في أعمال الشغب.









من بين أمور أخرى، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المسيرة، وبحسب تقارير إعلامية ، تجمع حوالي 6000 شخص بالقرب من المقر الرسمي لنتنياهو مساء أمس، السبت، واحتجوا على البطالة والفساد ومعاملة نتنياهو لأزمة الهالة.



وضرب المتظاهرون الطبول وفجروا الأبواق ودعوا نتنياهو إلى الاستقالة.





وأفاد موقع "ynet" الإخباري وصحيفة "هآرتس" بأن المشاركين في مظاهرة مضادة دعموا رئيس الوزراء.







كما تظاهر الناس في أماكن أخرى كثيرة في إسرائيل، بما في ذلك خارج الفيلا الخاصة لرئيس الوزراء في مدينة قيسارية الساحلية وفي متنزه في تل أبيب.









اعتقل رجل بالقرب من تل أبيب، بحسب الشرطة الإسرائيلية، للاشتباه في رش رذاذ الفلفل على المتظاهرين على جانب الطريق من سيارة متحركة.











واعتقل رجل آخر بعد هجوم بسكين على متظاهر في جنوب البلاد، وأصيب المتظاهر بجروح طفيفة في الرقبة.