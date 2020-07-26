AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد القاهرة.. هل تخفض الجيزة أسعار التصالح في مخالفات البناء؟

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:16 م
ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة لم تفكر حتى اليوم في تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، على غرار ما حدث في محافظة القاهرة والتي خفضت تلك الأسعار بعد إعلانها.


وأضاف المصدر في تصريح لـ «صدى البلد»، أن سعر المتر في أسعار التصالح لمخالفات البناء والتي أعلنتها محافظة الجيزة يعد أقل سعر للمتر بين المحافظات، مشيرا إلى أن أعلى سعر للمتر السكني في المحافظة 650 جنيها وذلك في أرقى الأحياء في العجوزة والدقي، في حين يوجد العديد من المناطق على مستوى المحافظة التي يتم التصالح فيها بسعر 50 جنيها للمتر.


وأوضح المصدر ان محافظة الجيزة كانت قد حددت القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمختلف الأحياء بناء على تقديرات اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح، والتي راعت مختلف الفئات داخل المحافظة.


وكان اللواء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أعلن عن مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر أخرى وذلك في ضوء القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٧ يناير الجارى باعتماد تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.


ووجه محافظ الجيزة اللجان المختصة بتلقى الطلبات من المواطنين بكافة الأحياء والمراكز والمدن وعدم المغالاة في استكمال الأوراق المطلوبة وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح وعدم وضع أي عراقيل أمام المواطنين الراغبين في التصالح، مؤكدًا على إعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون والتيسير عليهم.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

متى يظهر مصل ولقاح فيروس كورونا.. شاهد وزارة الصحة تكشف مفاجأة

بطقوس دينية.. نانسي عجرم تحتفل مع عائلتها.. شاهد

وفاة طبيب منتخب أوكرانيا بسبب فيروس كورونا

أستاذ عمارة: هدم مقابر الغفير تعد على التراث المصري .. فيديو

للبيع بسعر خيالي .. سيارة مصرية كوبية عمرها 40 عاما من إنتاج النصر للسيارات

قبل بيعه.. 4 خطوات لمسح بيانات هاتفك الأندرويد بأمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النتيجة سريعة.. طرق فعالة لعلاج احتقان الزور

فيات تستعد لطرح fiat 500x موديل 2021 .. صور

الفرحة كلها.. شاهد أحدث ظهور لـ نانسي عجرم وابنتها إيلا