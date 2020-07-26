بعد القاهرة.. هل تخفض الجيزة أسعار التصالح في مخالفات البناء؟

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة لم تفكر حتى اليوم في تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، على غرار ما حدث في محافظة القاهرة والتي خفضت تلك الأسعار بعد إعلانها.





وأضاف المصدر في تصريح لـ «صدى البلد»، أن سعر المتر في أسعار التصالح لمخالفات البناء والتي أعلنتها محافظة الجيزة يعد أقل سعر للمتر بين المحافظات، مشيرا إلى أن أعلى سعر للمتر السكني في المحافظة 650 جنيها وذلك في أرقى الأحياء في العجوزة والدقي، في حين يوجد العديد من المناطق على مستوى المحافظة التي يتم التصالح فيها بسعر 50 جنيها للمتر.





وأوضح المصدر ان محافظة الجيزة كانت قد حددت القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمختلف الأحياء بناء على تقديرات اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح، والتي راعت مختلف الفئات داخل المحافظة.





وكان اللواء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أعلن عن مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر أخرى وذلك في ضوء القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٧ يناير الجارى باعتماد تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.





ووجه محافظ الجيزة اللجان المختصة بتلقى الطلبات من المواطنين بكافة الأحياء والمراكز والمدن وعدم المغالاة في استكمال الأوراق المطلوبة وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح وعدم وضع أي عراقيل أمام المواطنين الراغبين في التصالح، مؤكدًا على إعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون والتيسير عليهم.