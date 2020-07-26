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منوعات

لم يكن بينهما عداء.. كتاب يلقي الضوء على علاقة كيت ميدلتون وميجان ميركل داخل القصر

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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مريم صليب
ضربت الشائعات القصر الملكي في بريطانيا في مطلع العام الحالي بعد قرار الأمير هاري، التخلي عن المسئولية الملكية وخروجه من القصر هو وعائلته الصغيرة. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الأميرتان كيت ميدلتون وميجان ميركل لم يكن بينهما أي عداء، فقد كانت علاقتهما ببعض عادية فلم يكونا أصدقاء من الأساس. 

وظن البعض أن الأميرة كيت ميدلتون هي السبب في خروج ميجان من القصر بسبب سوء معاملتها، إلا أن أنه تم طرح كتاب مؤخرا  يؤكد أن العلاقة بينهما كانت عادية ولم تتسبب كيت في أي مضايقة لميجان. 

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار خروج ميجان وهاري ومن القصر كان سريا للغاية، فقد ظلوا يشاركوا في كل المناسبات دون أن يظهر عليهم أي علامة حزن أو ضيق من وجودهم بالقرب من كيت ووليام. 
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