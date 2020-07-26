أحمد زاهر يكشف موعد تصوير مسلسل لؤلؤ

نشر النجم أحمد زاهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة مقسمة إلى اثنين الأولى له، والثانية تجمعه بالفنانة مي عمر.

وعلق زاهر على الصورة: "انتظرونا انا و مي عمر في مسلسل لؤلؤ قريبا جدا و سوف نبدأ التصوير نص شهر ٨ باذن الله وارجو من بعض الساده الصحفيين عدم نشر اخبار غير صحيحه دون التاكد من اصحاب الشأن وشكرا جزيلا".