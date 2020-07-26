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فن

بفستان أسود قصير.. شاهد شيما الحاج في إطلالة جذابة

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:19 م
شيما الحاج
شيما الحاج
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محمد بدران
نشرت الفنانة شيما الحاج صور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت شيما الحاج فى إطلالة جذابة ترتدى فستانًا أسود قصير عارى الكتفين والصدر، نال إعجاب مُتابعيها.

واعتمدت "شيما" على المكياج الناعم الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها الأسود مُنسدلًا على كتفيها. 

وعلقت على الصورة قائلة: "الجمال يختبئ في شيئ فقط تعلم كيف تلاحظ". 

وأعلنت شيما الحاج منذ فترة قصيرة عن خطبتها من رجل أعمال، ولم تعلن عن أي تفاصيل أخرى. 

وشيما الحاج ممثلة من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية إذ إن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة. 

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