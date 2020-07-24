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فن

جذابة.. أحدث إطلالة لـ شيما الحاج على الشاطئ.. شاهد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:27 م
شيما الحاج
شيما الحاج
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محمد بدران

نشرت الفنانة شيما الحاج صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيما الحاج بإطلالة جذابة على شاطئ البحر خلال قضاء عطلتها الصيفية، نالت إعجاب متابعيها.

وأعلنت شيما الحاج منذ فترة قصيرة عن خطبتها من رجل أعمال، ولم تعلن عن أي تفاصيل أخرى.

يذكر أن شيما الحاج ممثلة من أصول سورية وتحمل الجنسية المصرية إذ إن جدتها من الأب سورية الأصل، وعاشت فترة كبيرة فى سوريا، ودرست فى جامعة دمشق وحصلت على بكالوريوس الإعلام من هناك، وأول أعمالها السينمائية فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وجسدت من خلاله دور راقصة.

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