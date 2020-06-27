بالاسود الرياضي ..شيما الحاج تبرز قوامها الرشيق بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة شيما الحاج على مشاركة متابعيها صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية.





وأثارت شيما الحاج الجدل، حيث ظهرت مرتدية توب باللون الأسود، مع بنطال ليجن أسود يبرز قوامها الرشيق، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض المميز.





واعتمدت شيما الحاج على ترك خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة جذابة أعلى الكتف، لإبراز ملامحها.









وارتدت نظارة شمسية أنيقة كبيرة الحجم باللون الأسود، لاستكمال إطلالتها، مع وضع المكياج الهادئ ففضلت اللون البني الفاتح في الشفاه.









اقرأ أيضًا









كما وضعت اللون الأحمر طلاء للأظافر، مع ارتداء سلسلة بسيطة في الرقبة.