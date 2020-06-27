توب منقط هاف ستوماك.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل على إنستجرام

شاركت نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة مثيرة للجدل.





وتألقت شقيقة هنا الزاهد مرتدية توب باللون الأبيض منقط باللون الأسود، بتصميم الهاف ستوماك، ونسقت معه بنطال واسع بقماش البيليسيه باللون الأزرق الزاهي.





واعتمدت شقيقة هنا الزاهد في الظهور على ترك خصلات شعرها الحريري منسدلا أعلى الكتف بطريقة متطايرة يجذب الأنظار.





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