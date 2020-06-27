AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توب منقط هاف ستوماك.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل على إنستجرام

السبت 27/يونيو/2020 - 08:10 م
شقيقة هنا الزاهد
شقيقة هنا الزاهد
Advertisements
حياة عبد العزيز
شاركت نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة مثيرة للجدل.

وتألقت شقيقة هنا الزاهد مرتدية توب باللون الأبيض منقط باللون الأسود، بتصميم الهاف ستوماك، ونسقت معه بنطال واسع بقماش البيليسيه باللون الأزرق الزاهي.

واعتمدت شقيقة هنا الزاهد في الظهور على ترك خصلات شعرها الحريري منسدلا أعلى الكتف بطريقة متطايرة يجذب الأنظار.

اقرأ أيضًا 


كما ارتكزت في المكياج على وضع الألوان البنية التي تناسب بشرتها البرونزية الرقيقة، وظهرت بالتاتو على اليد بطريقة لافته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأبيض المكشوف .. هنا الزاهد تبهر متابعيها على إنستجرام

بملابس ملفتة.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بالفوسفوري الجرئ.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة لافتة

بـ ملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا

بإطلالة جريئة سوداء.. ميس حمدان تثير الجدل على السوشيال ميديا

بالتايجر.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

الصحة: قياس الملابس في المحلات لا ينقل عدوى فيروس كورونا

تبرعت ببلازما الدم .. شفاء أول مريضة من فيروس كورونا بمتلازمة Gullien-Barre

بـ لوك جديد.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

مصرع عجوز وزوجته حرقا داخل شقتهما في عمارات العبور بصلاح سالم

بعد حكم حبسها 3 سنوات.. أبرز وقائع سما المصري الخادشة للحياء

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 4 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب منقط هاف ستوماك.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل على إنستجرام

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بملابس كاجوال وشعر كيرلي

عشان تطمن ..11 سببا للسعال الجاف بعيدا عن كورونا