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أخبار العالم

الهند تسجل عشرات الحالات من الملاريا وحمى الضنك

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السلطات الهندية اليوم /الأحد/ تسجيل العشرات من حالات الإصابة بالأمراض المعدية التي ينقلها البعوض في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تفشي كبير لفيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أن مدينة "دلهي" الكبرى سجلت اليوم فقط 73 حالة إصابة بكل من حمى الضنك والملاريا وفيروس شيكنجويا.
من جانبها، أعلنت السلطات أن الأمر تحت السيطرة إذ يمثل المعدل الحالي للعدوى 30% من أرقام العام الماضي، مضيفة أنها تقوم بالكثير من الجهود حاليا لوقف تفشي تلك الأمراض.
يشار إلى أن الهند تعد الدولة الثالثة عالميا من حيث أرقام الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) والسادسة من حيث عدد حالات الوفاة جراء الجائحة.

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