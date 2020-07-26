جمال فؤاد: سعيد بانضمام «الحوت الأزرق» لقائمة الأضحى





عبر الفنان جمال فؤاد عن سعادته بضم فيلمه الجديد "الحوت الأزرق" الي قائمة أفلام عيد الأضحي المبارك.





وتابع 'فؤاد"، إنه يجسد شخصية ضابط الشرطة، وهي شخصية مهمة تحمل مسؤلية كبيرة لوصول المعلومة بطريقة صحيحة لدي الجمهور، بالأضافة أن جميع الأحداث تدور حول ضابط الشرطة.





وتدور قصة الفيلم حول تاثير التكنولوجيا والألعاب الاكترونية ومدي خطورتها علي الأطفال والمراهقين، خاصة في ظل انشغال الاب والام بمتطلبات الحياة .









فليم "الحوت الأزرق"بطولة الفنان جمال فؤاد، عفاف رشاد، أحمد سلامة، راندا البحيري، حسني شتا، نرمين ماهر، يسرا المسعودي، ومن إخراج علاء مرسي في أول تجاربه الاخراجية.





جدير بالذكر ان قائمة افلام عيد الاضحي تضم حتي الان افلام توأم روحي، لحسن الرداد، وامينة خليل، ومن اخراج عثمان ابو لبن، وورقة جمعية للوسي، ومحمد عادل، وسهر الصايغ، ومن اخراج أحمد البابلي، والغسالة بطولة هنا الزاهد، واحمد حاتم ، ومحمود حميدة، وزنزانة 7 لأحمد زاهر ،ونضال الشافعي،ومايا نصري.