AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تعيينه رئيسا لقطاع الناشئين.. شاهد وليد صلاح الدين بصحبة خالد بيبو

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:58 م
وليد صلاح الدين وخالد
وليد صلاح الدين وخالد بيبو
Advertisements
محمد بدران

نشر وليد صلاح الدين لاعب نادى الأهلى السابق، صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر وليد صلاح الدين مع نجم النادى الأهلى خالد بيبو في أحدث ظهور بعد تعيينه رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى مؤخرًا تعيين عبدالمنعم شطة مديرًا عامًا للأكاديميات بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة وتكليفه بتقديم التصور الخاص بكافة فروع الأكاديميات والاستعداد للموسم الجديد في ظل المعطيات الحالية. 

وكلف مجلس إدارة النادي رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكافة الفرق الرياضية في الموسم الجديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وليد سليمان ينعى والدة خالد الدرندلي

الأهلي يكلف رؤوف عبدالقادر بتشكيل الأجهزة للموسم الجديد

خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين بالأهلي

من الناس اللي بحبها.. محمد فضل يهنئ خالد بيبو بمنصبه الجديد في الأهلي

في بداية مهام عمله الجديد.. شطة يجتمع بمسئولي أكاديمية الأهلي في حضور خالد بيبو .. شاهد

أخبار الاهلي.. نجم الوداد يقترب من المارد الاحمر.. مران قوي للفريق في التتش استعدادا لعودة الدوري

ترشيحاتنا

شوه التاريخ .. أيمن يونس يفتح النار على فاروق جعفر

كويتي يعتدي على مصري بالضرب داخل جمعية صباح الأحمد .. ورئيس المتجر يستقيل | فيديو

النتيجة سريعة.. طرق فعالة لعلاج احتقان الزور

مجدي عبدالغني يهاجم ميدو: أوضة اللبس محدش بيتفرج عليه

أجرة مسكن وحضانة وخادمة .. زينة تواصل ملاحقة أحمد عز بقضايا جديدة

سبتمبر المقبل.. الصحة تعلن موعد وصول مصر إلى "صفر إصابات" بفيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

بملابس رياضية.. ديانا حداد تبهر متابعيها على إنستجرام

مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور