بعد تعيينه رئيسا لقطاع الناشئين.. شاهد وليد صلاح الدين بصحبة خالد بيبو

نشر وليد صلاح الدين لاعب نادى الأهلى السابق، صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر وليد صلاح الدين مع نجم النادى الأهلى خالد بيبو في أحدث ظهور بعد تعيينه رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.
وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى مؤخرًا تعيين عبدالمنعم شطة مديرًا عامًا للأكاديميات بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة وتكليفه بتقديم التصور الخاص بكافة فروع الأكاديميات والاستعداد للموسم الجديد في ظل المعطيات الحالية.
وكلف مجلس إدارة النادي رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بتشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لكافة الفرق الرياضية في الموسم الجديد.