بعد تعيينه رئيسا لقطاع الناشئين.. شاهد وليد صلاح الدين بصحبة خالد بيبو

نشر وليد صلاح الدين لاعب نادى الأهلى السابق، صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر وليد صلاح الدين مع نجم النادى الأهلى خالد بيبو في أحدث ظهور بعد تعيينه رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.