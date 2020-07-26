وفاة جون ساكسون.. تعرف على أشهر أدوار النجم الكبير

توفى الممثل الشهير جون ساكسون عن عمر يناهز 83 عاما ، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد أودى بحياته.

ولد جون ساكسون من أبوين إيطاليين هما أنطونيو وأنا أوريكو، ثم بدأ بدراسة التمثيل مع الممثلة ومعلمة التمثيل ستيلا أدلر.



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وأدى ساكسون مجموعة واسعة من الشخصيات في أكثر من 200 فيلم، وظهر تلفزيونيا على مدى نحو 60 عاما، واشتهر بعمله في الأدوار البوليسية وفي أفلام الرعب التي تضمنت أدوارا رفيعة المستوى إلى جنب "مارلون براندو" في "ذا أبلوسا 1966" وأسطورة فنون الدفاع عن النفس "بروس" لي في "إنتر ذا دارجون 1973".





وكان أول أفلامه عام 1954 مع "جودي هوليداي" و"جاك ليمون" و"بيتر لوفورد" ، وسرعان ما تابع مسيرته السينمائية بجانب "سال مينيو" في الفيلم الموسيقي "روك" و"طفل جميل" (1956) و"بورتريه باللون الأسود" عام 1961.





ومن أبرز أعماله قطاع الطرق المكسيكي، مع النجم مارلون براندو، كما حصل الممثل المخضرم على جائزة جولدن جلوب عن دوره في فيلم "ذا أبلوسا" 1966.