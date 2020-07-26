لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.. ننشر نصائح للمزارعين للحفاظ على محاصيلهم

أكد الدكتور علي فهيم، وكيل المعمل المركزى للمناخ الزراعى بوزارة الزراعة، أن ارتفاع درجات الحرارة تتسبب فى تعرض النباتات لمعظم الحاصلات المزروعة (خضر – طبية – محاصيل حقلية – أشجار فاكهة صيفية) لحالة منهكة ومستنزفة ومرتبكة فسيولوجيًا، لأن الصدمات الحرارية تؤدي إلى ارتباك للحالة الفسيولوجية للنبات؛ بسبب اختلاف مفاجئ في الشحنات الخاصة بعمليات الامتصاص.









وأضاف "فهيم"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من مظاهر الاختلاف نتيجة ارتفاع الحرارة، ارتباك عمليات امتصاص العناصر والبناء الضوئي؛ بسبب زيادة ارتباك فى إفراز وحركة الهرمونات النباتية؛ ويزيد بالتبعية إفراز هرمون "الإيثلين".





وكشف خبير المناخ الزراعى، عن أهم التأثيرات الفسيولوجية على المحاصيل بسبب ارتفاع الحرارة، حيث يؤدى إلى زيادة فى تمدد خلايا النصف العلوى من الورقة؛ مما يؤدى لظهور ظاهرة التدلي في الورقة (التهدل)، كما يؤدى إلى سرعة فى إنضاج الثمار ويسرع من معدل التنفس بها (نضج مبكر)، إضافةً إلي أنه يؤثر على نمو البراعم وبالتالى فهو يلعب دورًا فى السيادة القمية لتثبيطه للبراعم الجانبية (السرولة).









وتابع أنه في أثناء فترات التقلبات المناخية وزيادة درجات الحرارة تقوم كثير من النباتات بوظائفها الحيوية في الساعات الصباحية من النهار.. ويستغل ذلك فى إجراء كل العمليات الزراعية الضرورية فى هذا التوقيت من رش وتسميد وري وخلافه.





وأوضح خبير المناخ الزراعى، أهم التوصيات العاجلة خلال وبعد انتهاء الموجة الحارة وشديدة الحرارة.





- العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد أولا من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية النبات.. يعني إجراء رية سريعة (على الحامي) مع قصر الفترة بين الريات وعلى أن يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تمامًا على الري وقت الظهيرة.





- يبدأ تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضًا عن فترة التوقف بالتالى ومحفزات النمو (وليس منظمات) هامة جدًا لاستعاضة واستعادة النمو ، وذلك فى وجود رطوبة أرضية مناسبة للمحلول الأراض المحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو بالتالي بعد الفجر أفضل.









- الرش بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك يلي ذلك بحوالي 5 أيام إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لأنها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات.





الاعتبار الوحيد المهم هو الحرص "الشديد" من استخدام الأحماض الأمينية ومحفزات النمو هو مناسبة ذلك لانتشار بعض الأمراض الفطرية (إجبارية التطفل).. بالتالى يجب التأكد تماما من عدم مناسبة عمر النبات للإصابة أو عدم وجود مصدر للعدوى الأولية للمرض المتوقع ظهوره على المحصول فى منطقة الزراعة او باقي الظروف المناخية المناسبة .





- تكثيف الرش "سليكات البوتاسيوم" بمعدل 6 سم /لتر للخضر (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البامية – الخيار – الكنتالوب - ...) و8 سم / لتر للفاكهة الصيفية (المانجو والنخيل والزيتون والرمان والموالح والخوخ المتأخر والعنب وعين الجمل وغيرها) .





وتتعرض الجمهورية لظاهرة مناخية حيث يتأثر وسط وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان حيث يتعمق المنخفض على مناطق جنوب الصعيد بالتحديد؛ مما ينتج عنه ارتفاع قياسي في درجات الحرارة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت 29 -30 – 31 يوليو 2020 .







