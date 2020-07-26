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أخبار العالم

سنكسر الأيادي.. الدفاع التركية ترد على حرق العلم في اليونان

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:28 م
حرق العلم التركي
حرق العلم التركي في اليونان
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قسم الخارجي
في أول رد منها على واقعة حرق العلم التركي في اليونان والتي يبدو أنها أثارت غضب المسئولين، قالت وزارة الدفاع التركية إنها "ستكسر الأيادي التي تمتد لعلمنا الغالي".

وطالبت وزارة الدفاع التركية، اليونان، بوضع حد فوري لمثل هذه الاستفزازات، وفقا لوكالة "الأناضول" الحكومية.

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ودانت أنقرة ما حدث في اليونان، حيث أضرم مجموعة من المتظاهرين النار في العلم التركي احتجاجا على تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

كما انتقدت الخارجية التركية بيانات أدلى بها مسئولون يونانيون وإحراق العلم التركي في اليونان.

بدورها انتقدت وزارة الخارجية اليونانية التعصب الذي تنتهجه تركيا، واصفة أنقرة بأنها مثيرة للقلق وأن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد استهانة بحضارة القرن الحادي والعشرين.
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