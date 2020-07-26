سنكسر الأيادي.. الدفاع التركية ترد على حرق العلم في اليونان

في أول رد منها على واقعة حرق العلم التركي في اليونان والتي يبدو أنها أثارت غضب المسئولين، قالت وزارة الدفاع التركية إنها "ستكسر الأيادي التي تمتد لعلمنا الغالي".





وطالبت وزارة الدفاع التركية، اليونان، بوضع حد فوري لمثل هذه الاستفزازات، وفقا لوكالة "الأناضول" الحكومية.





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ودانت أنقرة ما حدث في اليونان، حيث أضرم مجموعة من المتظاهرين النار في العلم التركي احتجاجا على تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.





كما انتقدت الخارجية التركية بيانات أدلى بها مسئولون يونانيون وإحراق العلم التركي في اليونان.



