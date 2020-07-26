لاعبو أسوان يخضعون للمسحة السادسة استعدادا لمواجهتي المقاولون ووادي دجلة وديا.. صور

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان للمسحة السادسة للكشف علي فيروس كورونا ظهر اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهتى المقاولون ووادى دجلة وديا الثلاثاء والأربعاء استعدادا لعودة الدورى الممتاز.
وتلقى مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، إخطارا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم؛ يفيد بسلبية نتيجة المسحة الخامسة الخاصة بلاعبي الفريق وجميع أفراد الجهاز الفني.
وتم إخطار طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنتيجة العينات وسلبية نتائج جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإداري.
يذكر أن فريق أسوان خاض ثلاث مبارايات ودية حتى الآن بمعسكر الاستعداد لاستئناف الدورى أمام الإسماعيلى وانتهت بالتعادل 1/1 وأمام المقاولون وانتهت بنفس النتيجة ،وإنبى الخميس 23 /7 وانتهت بالتعادل 1/1 .
وقرر أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان ،منح إجازة العيد للاعبي الفريق ،الخميس والجمعة القادمين والعودة للتدريبات السبت1/8 استعدادا لمباراة مصر المقاصة ٩ أغسطس المؤجلة من الجولة 18 للدورى الممتاز.