لاعبو أسوان يخضعون للمسحة السادسة استعدادا لمواجهتي المقاولون ووادي دجلة وديا.. صور

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان للمسحة السادسة للكشف علي فيروس كورونا ظهر اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهتى المقاولون ووادى دجلة وديا الثلاثاء والأربعاء استعدادا لعودة الدورى الممتاز.





وتلقى مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، إخطارا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم؛ يفيد بسلبية نتيجة المسحة الخامسة الخاصة بلاعبي الفريق وجميع أفراد الجهاز الفني.









وتم إخطار طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنتيجة العينات وسلبية نتائج جميع اللاعبين والجهاز الفنى والإداري.





يذكر أن فريق أسوان خاض ثلاث مبارايات ودية حتى الآن بمعسكر الاستعداد لاستئناف الدورى أمام الإسماعيلى وانتهت بالتعادل 1/1 وأمام المقاولون وانتهت بنفس النتيجة ،وإنبى الخميس 23 /7 وانتهت بالتعادل 1/1 .



