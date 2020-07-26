AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقيلة صالح يزور المغرب لبحث سبل إنهاء الأزمة الليبية

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:44 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
وصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح اليوم، الأحد، إلى المغرب في زيارة تهدف إلى التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان المغربي بشأن مبادرته لحل الأزمة في بلاده.

ووجد رئيس مجلس النواب الليبي في استقباله، لدى وصوله لمطار الرباط، رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وسفير ليبيا بالمغرب، عبد المجيد سيف النصر، بحسب وكالة أنباء المغرب العربي للأنباء.

ويرافق صالح في هذه الزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان، إن صالح سيجري خلال زيارته مباحثات مع رئيس مجلس النواب المغربي وعدد من كبار المسؤولين بالمملكة المغربية حول سُبل إنهاء الأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وتتلخص مبادرة عقيلة صالح لحل الأزمة التي تعيشها بلاده في تشكيل مجلس رئاسي، كما ترتكز على الحل السياسي، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية، خلال يونيو الماضي، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لإنشاء فريق عربي مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور استراتيجي، للتحرك العربي الجماعي للإسهام في التسوية بليبيا.

وأكد بوريطة "ضرورة الانفتاح على الأطراف الليبية كافة والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات برلمانية ورئاسية.. عقيلة صالح يعلن عن حزمة إجراءات سياسية للشعب الليبي.. فيديو

السيسي وحفتر وعقيلة يناقشون الملف الليبي.. السيسي: ممارسات بعض الأطراف في ليبيا مقلقة وندعو لوقف إطلاق النار.. حفتر: تركيا ترعى الإرهاب أمام العالم

إعلان القاهرة.. السيسي يطلق مبادرة لحل الأزمة الليبية ويحذر من لجوء أي طرف لحلول عسكرية

للتباحث بشأن الأزمة الليبية.. عبد المجيد تبون يستقبل عقيلة صالح

عقيلة صالح: الرئيس الجزائري سيعمل مع نظيريه في مصر وتونس لحل أزمة ليبيا

المغرب يدعو لإنشاء فريق عربي مصغر لوضع تصور التسوية في ليبيا

ترشيحاتنا

هبوط أرضي أسفل 70 شقة.. ماذا يحدث في عقار الزمالك المائل؟ .. صور

فايلر يحدد أول الراحلين عن الأهلي فى الصيف وعودة شريف وتوفيق

سبب غياب محمد صلاح عن مباراة نيوكاسل

لا يوجد ميل.. كامل الوزير يعلق على عمارة الزمالك

رسميا.. فاردي هدافا للدوري الإنجليزي ورقم قياسي باسمه

ظهور جديد لفاروق جعفر قبل مباراة الزمالك ووادي دجلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 21 دواء يوقف تكاثر فيروس كورونا.. وننشر إطلالات دينا الشربيني بعد تصدرها التريند

شاهد| استجابة لمبادرة الرئيس السيسي.. سيارات شهيرة من مرسيدس و Bmw و هامر تعمل بالغاز

قبل عيد الأضحى.. اكتشف اللحم الطازج بـ 4 علامات