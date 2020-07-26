بطل مدينة بأكملها.. كيف استطاع تريزيجيه إبقاء أستون فيلا في الدوري الإنجليزي





الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي كشفت الستار عن المتأهلين لبطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، والهابطين لدوري الدرجة الأولى.





بالنسبة لصراع الهبوط، انتصر أستون فيلا مرسلًا واتفورد وبورنموث رفقة نوريتش سيتي للشامبيونشيب، بعد تعادله مع وست هام مستغلًا خسارة واتفورد أمام ارسنال.





أستون فيلا احتل المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة، يليه بورنموث وواتفورد برصيد 34 نقطة، ليتواجد أستون فيلا بين مصاف الكبار الموسم المقبل، لكن من كان بطل تلك النجاة ؟ باختصار وبكل وضوح كان لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه هو بطل ملحمة بقاء أستون فيلا.





أستون فيلا استقدم تريزيجيه من صفوف قاسم باشا مطلع هذا الموسم مقابل 10 مليون يورو..هل كان الصفقة الكبرى؟ لا.. لم يحظى تريزي باهتمام إعلامي كبير رغم أرقامه مع ناديه التركي السابق.





لم يبدأ تريزي أساسيًا مطلع الموسم بانتظام مع أستون، لكنه سرعان ما بدأ يعتمد عليه دين سميث مدربه في فيلا.





تريزيجيه سجل في شباك ليفربول أولًا، فخسر فريقه في أخر اللحظات، سجل هدفًا في ولفرهامبتون فخسر فريقه، سجل بعد ذلك في تشيلسي فخسر أستون فيلا أيضًا، أهداف كانت دائمًا في فرق كبيرة لكنها كانت في مباريات خسر فيها فريقه.





تريزيجيه أدخل الفرحة الأولى في قلوب مشجعيه بهدفه القانل في ليستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة، هدف قاتل قاد فريقه الصاعد حديثًا للبريميرليج لنهائي البطولة أمام مانشستر سيتي، حينها وقف تريزيجيه في الملعب كبطل خارق، أطلقوا عليه سوبر مان، فهو استطاع الطيران بأحلام فريقه للعب على ملعب ويمبلي.





خسر أستون فيلا البطولة، لكنه كان بطلًا في ذاكرة مشجعيه، وكانوا بانتظار أن يحقق حلمهم الأخر بالبقاء في البريميرليج بعد تأزم موقفهم.





أستون فيلا كان مهددًا بالهبوط ولم يفارق مقاعدها الثلاثة، حتى بعد التوقف تعادلوا في مباراتين وخسروا في 4، وبدأ الجميع في الإيقان بهبوط الفريق.





تريزيجيه السوبر مان، أطلق جناحاته للطيران بأحلام المدينة مرة أخرى، ففي مباراتهم أمام كريستال بالاس في الجولة 35، سجل تريزيجيه هدفين، هدفين انتصر بهما لفريقه، محققًا الفوز للفيلانز للمرة الأولى في البريميرليج بعد 3 أهداف شهدت على 3 خسائر من قبل.





تريزيجيه أكد تفوقه، وسجل هدفًا الجولة الماضية أمام ارسنال، ليخرج فريقه من المراكز الثلاثة الهابطة لأول مرة منذ أكثر من 100 يوم، وها قد أتى اليوم لتأكيد دور تريزيجيه في إبقاء فريقه في البريميرليج الموسم المقبل، سيبقى الفريق في مصاف الكبار الموسم المقبل بسبب الفرعون الصغير.





تريزيجيه هذا الموسم، في أول مواسمه في إنجلترا، سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين، 6 منهم في الدوري، في 41 مباراة خاضها بقميص الفيلانز في كل البطولات، مؤكدًا وجود فرعون جديد في البريميرليج بجانب محمد صلاح نجم ليفربول.

اختتمت اليوم منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز نسخة موسم 2019-2020، بإقامة مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة البريميرليج.