دعاء العشر من ذي حجة .. 32 كلمة أوصى رسول الله بترديدها

فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا إلى فضائل الأعمال والأوقات والأماكن، فحثنا على اغتنام العشر الأول من ذي الحجة، وذلك بترديد

دعاء العشر من ذي حجة ، فقد

أوصى

رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ، باغتنام فضائل هذه الأيام المباركة والفوز بالنفحات والرحمات الربانية فيها، وذلك بالتوبة الإكثار من الذكر و

والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه.