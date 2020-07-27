AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد جاد: رقمنة 59 % من بيانات منظومة التأمين الصحى بالأقصر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:39 ص
الإعلامى محمد جاد
الإعلامى محمد جاد
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الإعلامى محمد جاد، إن تنمية أى دولة لا تكتمل إلا بتحقيق تنمية شاملة فى جميع المجالات وتعليم جيد لتصبح دولة قوية، مشيرا إلى أن الدولة لا تهتم فقط بالمرافق والكبارى، بل فى المشروعات السكنية والجزء الخاص بالسياحة والآثار.

وأضاف محمد جاد ، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة لم تغفل على ضمان منظومة صحية شاملة للمواطن، حيث إنها أقامت منظومة التامين الصحى وكان بدايتها ببور سعيد.


وتابع أن هناك شهادة من الدول فى الخارج على ما تفعله مصر من تنمية بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن وزارة الصحة بدأت بالفعل بتنفيذ مشروع التأمين الصحى فى الأقصر، جار تنفيذه بالتزامن مع حملات التوعية الخاصة بتعريف المواطن هناك كيفية الإشتراك إلكترونيا.


وأكد أنه تم الإنتهاء من رقمنة  59 % من البيانات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى بالمستشفيات، حيث انها أقامت تصنيفا للمواطنين غير القادرين على الإشتراك وتوفير الدعم لهم، متابعا أن وزارة الصحة وضعت متدربين لكيفية التقديم للخدمة والإستفادة منها إلكترونيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ سوهاج يبحث تطوير منظومة الشكاوى الحكومية وربطها بمنظومة المراكز التكنولوجية

الأقصر تستعد لتطبيق المنظومة.. تدريب العاملين بمنشآت التأمين الصحي الشامل على آليات التحول الرقمي

الأقصر تستعد لـ التأمين الصحي الشامل.. تشغيل تجريبي للمنظومة.. تنطلق في 59 وحدة ومركز و8 مستشفيات.. تسجيل 719 ألف مواطن.. وفتح 182 ألف ملف عائلي

بعد نجاح المرحلة الأولى.. رشا مجدي: تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر خلال أيام

ترشيحاتنا

طقس عاصف حتى الثلاثاء.. الأمطار تكسو مكة المكرمة وسط ابتهالات لرفع البلاء.. فيديو

أخبار الرياضة.. بلاغ للنائب العام ضد فاروق جعفر.. مرتضى منصور يرد على أنباء ترشح خالد عبد العزيز لرئاسة الزمالك

مواعيد جديدة للمرور.. الداخلية تناشد قائدي المركبات الإسراع في تركيب الملصق الالكترونى

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الاثنين ٢٧-٧-٢٠٢٠

قبل العيد.. مشروب سريع يحول جسمك لمكينة حرق دهون

عيار 21 يسجل 860 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 27-7-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوبل تقرر رفع أسعار كروس لاند opel crossland.. صور

بملابس صيفية .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

بسيطة وأنيقة.. 15 صورة تكشف جمال سلاف فواخرجي في عيد ميلادها