محمد جاد: رقمنة 59 % من بيانات منظومة التأمين الصحى بالأقصر





وأضاف محمد جاد ، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الدولة لم تغفل على ضمان منظومة صحية شاملة للمواطن، حيث إنها أقامت منظومة التامين الصحى وكان بدايتها ببور سعيد.











وتابع أن هناك شهادة من الدول فى الخارج على ما تفعله مصر من تنمية بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن وزارة الصحة بدأت بالفعل بتنفيذ مشروع التأمين الصحى فى الأقصر، جار تنفيذه بالتزامن مع حملات التوعية الخاصة بتعريف المواطن هناك كيفية الإشتراك إلكترونيا.









وأكد أنه تم الإنتهاء من رقمنة 59 % من البيانات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى بالمستشفيات، حيث انها أقامت تصنيفا للمواطنين غير القادرين على الإشتراك وتوفير الدعم لهم، متابعا أن وزارة الصحة وضعت متدربين لكيفية التقديم للخدمة والإستفادة منها إلكترونيا.

قال الإعلامى محمد جاد، إن تنمية أى دولة لا تكتمل إلا بتحقيق تنمية شاملة فى جميع المجالات وتعليم جيد لتصبح دولة قوية، مشيرا إلى أن الدولة لا تهتم فقط بالمرافق والكبارى، بل فى المشروعات السكنية والجزء الخاص بالسياحة والآثار.