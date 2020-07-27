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أخبار البلد

استجابة لشكوى راهبات دير مار جرجس.. البيئة تزيل 300 مكمورة فحم في المنوفية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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شنت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي بوسط الدلتا حملة مكبرة على مستوى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، لإزالة جميع مكامير الفحم المخالفة وغير المطورة، بالتنسيق مع عدد من اعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن والوحدات المحلية ومديرية أمن المنوفية، والحماية المدنية، وذلك استجابة لشكوى راهبات دير مار جرجس وعدد من المواطنين والنواب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بشأن التضرر من وجود أدخنة كثيفة تنبعث من مكامير فحم مخالفة. 


وبحسب بيان، الاثنين، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة بضرورة الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة  للوزاره وفروعها الاقليمية والتحقق منها والتوصل إلى حلها للمحافظة على صحة المواطنين  مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


واشارت إلى أنه قد سبق دعوة أصحاب المكامير غير المطورة  للعمل على تطويرها طبقا للاشتراطات البيئية التي يضعها قانون البيئة وبالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة وفروعها الإقليمية وذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تسعى وزارة البيئة إلى تطوير مكامير الفحم التقليدية من خلال  استخدم تكنولوجيا مستدامة بيئيًا تتماشي مع إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.



وتبين من خلال معاينة اللجنه  لمحل الشكوى وجود عدد ( 300 ) مكمورة فحم نباتى تعمل بالمخالفة بالحرق المكشوف للمخلفات  و توجد على مساحة 30 فدان تقريبا حيث تمت إزالة هذه المكامير   بالتنسيق مع الجهات المعنية وفى حضور  قوات الشرطة والأمن ، وتم التحفظ على جميع المعدات والخامات المستخدمة في زمام الوحدة المحلية، وجارٍ استكمال أعمال اللجنة للقضاء تمامًا على جميع المخالفات الناتجة عن هذه المكامير الملوثة للبيئة.
استجابة لشكوى راهبات دير مار جرجس.. البيئة تزيل 300 مكمورة فحم في المنوفية
استجابة لشكوى راهبات دير مار جرجس.. البيئة تزيل 300 مكمورة فحم في المنوفية
استجابة لشكوى راهبات دير مار جرجس.. البيئة تزيل 300 مكمورة فحم في المنوفية
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