استجابة لشكوى راهبات دير مار جرجس.. البيئة تزيل 300 مكمورة فحم في المنوفية

شنت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي بوسط الدلتا حملة مكبرة على مستوى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، لإزالة جميع مكامير الفحم المخالفة وغير المطورة، بالتنسيق مع عدد من اعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن والوحدات المحلية ومديرية أمن المنوفية، والحماية المدنية، وذلك استجابة لشكوى راهبات دير مار جرجس وعدد من المواطنين والنواب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بشأن التضرر من وجود أدخنة كثيفة تنبعث من مكامير فحم مخالفة.









وبحسب بيان، الاثنين، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة بضرورة الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة للوزاره وفروعها الاقليمية والتحقق منها والتوصل إلى حلها للمحافظة على صحة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .









واشارت إلى أنه قد سبق دعوة أصحاب المكامير غير المطورة للعمل على تطويرها طبقا للاشتراطات البيئية التي يضعها قانون البيئة وبالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة وفروعها الإقليمية وذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تسعى وزارة البيئة إلى تطوير مكامير الفحم التقليدية من خلال استخدم تكنولوجيا مستدامة بيئيًا تتماشي مع إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.











