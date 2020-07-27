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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 26 رحلة دولية منتظمة.. ورحلات استثنائية إلى السعودية والكويت

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:22 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية المنتظمة، اليوم، الأثنين، والذي يشمل 26 رحلة جوية، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات "باريس- كوبنهاجن- روما- لندن- ميلانو- الخرطوم- بيروت - البحرين - دبي - أبوظبي"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينتي دبي وأبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين اليوم إلى هناك. 

وتسير أيضا مصر للطيران، رحلات داخلية لكل من شرم الشيخ والغردقة  والأقصر و أسوان ورحلات الشحن الجوى، ورحلات استثنائية إلى كل من ابها- المدينة المنورة- جدة - الرياض - الدمام - الكويت، تنقل جميع  هذه الرحلات مايقرب من 200 راكب.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

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