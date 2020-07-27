مش اختياري أكون جاهل .. رد حاد من حمو بيكا على تعرضه للتنمر

تعرض المطرب حمو بيكا لهجوم بعد طرح شركة روتانا للصوتيات والمرئيات برومو أ غنيته الجديدة "ايه الحكاية" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

رد حمو على الإساءة التي وجهت إليه من موقع إخباري نشر صورته إلى جانب صورة الدكتور مشالي طبيب الغلابة، ووصفوه بالجاهل، كاتبا: "أولا لكل إخواتي المتعلمين شرف كبير ليا إن صورتي تتحط جمب والدي بس أنا مش اختياري أن أكون جاهل زي مبيقولوا والعيب علي جريدة... إن فيها ناس مثقفة وتكتب الكلام ده وده اسمه تنمر أنتم اللي بتحرضوا الناس.. اللي أنا اتعلمته هتقعدوا سنين تتعلموه من الحياة وأنا حقي جاي بالقانون".