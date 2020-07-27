لخفض الأسعار للمستهلك.. وزير التموين: طرح إقامة مستودعات إستراتيجية عملاقة قريبا

قال الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن مجموعة اللولو تعد من أحد المستثمرين المشاركين فى تنمية البنية الأساسية فى التجارة الداخلية، موضحا أنه سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 هايبرات للمجموعة مع جهاز تنمية التجارة الدخلية ب حضور رئيس الوزراء وذلك خلال أقل من عام نصف.





جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية هايبر لمجموعة اللولو وهو الفرع رقم 190 على مستوى المجموعة بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ 200 مليون جنيه ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الى 1000 فرصة عمل.





وأضاف الوزير أنه سيتم طرح إقامة مستودعات إستراتيجية عملاقة قريبا وأيضًا إنشاء هايبرات لزيادة البنية الأساسية للتجارة الداخلية، خصوصا وأن التجارة الدخلية تمثل 18٪؜ من الدخل القومى ونستهدف زيادتها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن إقامة مثل هذه المستودعات تقلل تكلفة عنصر النقل بالنسبة لثمن المنتج، كما يؤدى لتقليل تداول حلقات السلع وتقليل الفاقد وهو ما يؤدى الى انخفاض الأسعار للمستهلك.