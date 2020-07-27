سيد طه فايز يكتب: سنظل جنودا لخدمة وحماية الوطن

إننا جميعًا مطالبون بأن نكون جنودًا للوطن والأمة كلٌ في مجال عمله يؤدي واجبه بإخلاص وكفاءة وإتقان ليكون حلقة في سلسلة نهضة الوطن

إن التاريخ المصرى حافل بالذكريات والسيره العطرة.

للشعب المصري يتحول شعب مصر لجنود قتالية فور تعرض مصر لأي من المخاطر والتهديدات ويصبح كل مواطن جندي مقاتلا لحماية الوطن

خوف المواطن على أمن واستقرار وطنه جعله أكثر يقظة وحرص واصرار في الدفاع عن الوطن.





إننا في معركة حقيقية وكلنا جنود الوطن لحماية مصر وأمنها مهما كانت التحديات وهذا ما يؤكد مدي حب الشعب لوطنه إن المصريين دائمًا جنبًا إلى جنب فى وقت الأزمات والشدائد.





الشعب المصري العظيم الذي حقق عام 1973 ما رآه الجميع مستحيلا والذي حافظ على السلام في منطقة الشرق الأوسط لعقود طويلة لقادر دوما بإذن الله على مواصلة انتصاراته والحفاظ على وطنه وحماية دولته ومؤسساتها يقينا منه بأنها مؤسسات وطنية مخلصة تعمل من أجل حماية أمنه وسلامته.





شعب مصر العظيم يقف بلا خوف أو خجل في الصف الأول من صفوف حماية الوطن والدفاع عن أمنه وسلامته فإن من يقف على الحياد من قضايا وطنه في أوقات التحديات والأزمات لا يستحق شرف الإنتماء لهذا الوطن فلا حياد في القضايا الوطنية وثوابت الأمن القومي المصري فسنظل عند العهد دائما في الصف الاول بجوار جيشنا وشرطتنا الباسلة للحفاظ علي أمن وسلامة مصر والبلاد المجاورة مهما كانت التحديات والظروف فعلينا جميعا أن نقف بكل قوة وصلابة خلف مؤسسات الوطن وقياداتها.





إن حماية وطننا الغالي مصر والقتال من أجله شرف لكل مصري وبكل ما أوتي من قوة.

إن الشعب المصري العظيم على عهده الدائم في مساندة جيشه وحماية وطنه ووقوفه بكامل قوته بإصرار وعزيمة لحماية مصر.

وبحكمة وإرادةُ شعبنا الواعي مَن بوسعه أن يُسقط دولةً عريقة متحدّة، قُوامُ جيشها مائة مليون مقاتل ومقاتلة.



