إزالة 14 عقارًا مخالفًا بالإسكندرية وحملات مكبرة لاسترداد أملاك الدولة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة لاسترداد أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات عليها، ورصد جميع مخالفات البناء وإزالتها على الفور بمنتهى الحزم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية.





ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حمله مكبره بمنطقة نجع العرب خلف شارع 9 تم فيها ازاله التعدي على اراضي املاك الدولة واسترداد 1350 متر اراضي املاك دوله وذلك بإزاله عدد 9 عقارات متعديه على اراضي املاك الدولة.





جاء ذلك تنفيذا للموجه 16 لاسترداد اراضي املاك الدولة وبوجود حكمدار غرب ومأمور قسم مينا البصل ورئيس مباحث مينا البصل والكول الامني والجهات المعنية بالحي.





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ووجهت شعبان بعدم التهاون في استرداد أراضي املاك الدولة وانه سيتم التصدي بكل حزم لاي تعدي على أراضي أملاك الدولة بنطاق الحي

وفي حي الجمرك، شن الحى حملة بتواجد لجنة الإزالة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقار الكائن بخلف ١٣ الترسانة، والعقار الكائن ب ١٣ مسجد طلبة، والعقار الكائن ب ٢٤ تنظيم المرابطي، والعقار الكائن ب ١٥ بن الناصر، و العقار الكائن ب ٢٢ جودة .



