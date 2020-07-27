AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 14 عقارًا مخالفًا بالإسكندرية وحملات مكبرة لاسترداد أملاك الدولة

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة لاسترداد أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات عليها، ورصد جميع مخالفات البناء وإزالتها على الفور بمنتهى الحزم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمباني السكنية.

ونفذ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حمله مكبره بمنطقة نجع العرب خلف شارع 9 تم فيها ازاله التعدي على اراضي املاك الدولة واسترداد 1350 متر اراضي املاك دوله وذلك بإزاله عدد 9 عقارات متعديه على اراضي املاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذا للموجه 16 لاسترداد اراضي املاك الدولة وبوجود حكمدار غرب ومأمور قسم مينا البصل ورئيس مباحث مينا البصل والكول الامني والجهات المعنية بالحي. 

اقرأ أيضا:

ووجهت شعبان بعدم التهاون في استرداد أراضي املاك الدولة وانه سيتم التصدي بكل حزم لاي تعدي على أراضي أملاك الدولة بنطاق الحي
وفي حي الجمرك، شن الحى حملة بتواجد لجنة الإزالة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقار الكائن بخلف ١٣ الترسانة، والعقار الكائن ب ١٣ مسجد طلبة، والعقار الكائن ب ٢٤ تنظيم المرابطي، والعقار الكائن ب ١٥ بن الناصر، و العقار الكائن ب ٢٢ جودة .

وقد شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.
إزالة 14 عقارًا مخالفًا بالإسكندرية وحملات مكبرة لاسترداد أملاك الدولة
إزالة 14 عقارًا مخالفًا بالإسكندرية وحملات مكبرة لاسترداد أملاك الدولة
إزالة 14 عقارًا مخالفًا بالإسكندرية وحملات مكبرة لاسترداد أملاك الدولة
إزالة 14 عقارًا مخالفًا بالإسكندرية وحملات مكبرة لاسترداد أملاك الدولة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة ٥٣ طابقا بـ ١٩عقارا مخالفا في حملة بمختلف أحياء الإسكندرية.. صور

بعد صدور 13 قرار إزالة خلال 3 سنوات.. حملة مكبرة على عقار شرق الإسكندرية

حق الشعب.. إزالة 4 عقارات مخالفة في الإسكندرية| شاهد

تنفيذًا لتوجيهات رئاسية .. حملات مكثفة لإزالة العقارات المخالفة بغرب الإسكندرية

تعد علي أملاك الدولة... هدم مبنى مخالف بالعامرية غرب الإسكندرية

إزالة 76 حالة تعد على أراضي الدولة وأملاك زراعية في حملة بشوارع الغربية

ترشيحاتنا

أحمد شوبير يرد على مرتضى منصور بشأن مجاملة وائل جمعة

لشرائه معجون أسنان.. رشدي أباظة يتسبب في إحراج ممثلة وإغمائها

استجواب لوزير الداخلية الكويتي في مجلس الأمة

برلمانى يكشف مصير قانون الإيجار القديم

بعد تطويرها بأحدث التقنيات.. مجلس الأهلي يفتتح قناة النادي اليوم

الظفيري: أجهزة مخابراتية وراء قضايا غسيل الأموال فى الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات أوبل opel اليوم في مصر.. صور

بالقهوة والابتسامة .. امبر هيرد تصل المحكمة من أجل قضية التشهير من طليقها جوني ديب

وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور