عقيلة صالح من المغرب: تقدمنا بمبادرة مقبولة لحل أزمة ليبيا تبدأ بتشكيل مجلس رئاسي





قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الاثنين، إنه تقدم بمبادرة لحل الأزمة الليبية، وذلك خلال زيارته للمملكة المغربية.









وأضاف صالح أمام البرلمان المغربي: "جئت لإيجاد حل للأزمة والمغرب وعد ببذل أقصى جهوده لدعم الحل الليبي".









وتتلخص مبادرة عقيلة صالح لحل الأزمة التي تعيشها بلاده في تشكيل مجلس رئاسي، كما ترتكز على الحل السياسي، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.









وفي كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية، خلال يونيو الماضي، دعا وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لإنشاء فريق عربي مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور استراتيجي، للتحرك العربي الجماعي للإسهام في التسوية بليبيا.













وأكد بوريطة "ضرورة الانفتاح على الأطراف الليبية كافة والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها".







