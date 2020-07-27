AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:28 م
كيفانش تاتليتوج
كيفانش تاتليتوج
Advertisements
شروق ابراهيم
يقضي النجم التركي كيفانش تاتليتوج الشهير بـ مهند إجازته الصيفية مع زوجته الاستايلست باشاك ديرز في أحد المدن الساحلية التركية. 

ورصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا لـ كيفانش تاتليتوغ مع زوجته في أحد الموانئ البحرية خلال استقلالهما يختا وسط لحظات رومانسية.

وكان كيفانش تاتليتوج أثار الجدل في شهر مارس الماضي بسبب شكوك حول إصابته بفيروس كورونا، بعد دخوله إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي. 

كيفانش تاتليتوج حقق شهرة كبيرة في الوطن العربي واشتهر باسم مهند، وقدم العديد من المسلسلات منها نور، ميرنا وخليل، العشق الممنوع، عودة مهند، جسور وجميلة واصطدام.
وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور
وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور
وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور
وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور
وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور
وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عربون محبة.. فنانون يهدون زوجاتهم سيارات كهدية لكسب رضائهن

ترشيحاتنا

صحيفة روسية: أردوغان والسراج يستعدان للحرب في ليبيا

ترحيل حنين حسام ومودة الادهم لسجن القناطر

بسبب تريزيجيه.. حزن في الأندية التركية بعد بقاء أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

بإطلالة أنيقة.. ريم سامي تتألق في أحدث جلسة تصوير

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف أسبابها وموعد ذروتها

مواعيد جديدة للمرور.. الداخلية تناشد قائدي المركبات الإسراع في تركيب الملصق الالكترونى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور

اعرف خريطة العربيات في مصر .. الشركات تطرح موديلات 2021 في السوق.. صور

شيفروليه تعلن رفع أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور