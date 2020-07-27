وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور

يقضي النجم التركي كيفانش تاتليتوج الشهير بـ مهند إجازته الصيفية مع زوجته الاستايلست باشاك ديرز في أحد المدن الساحلية التركية.





ورصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا لـ كيفانش تاتليتوغ مع زوجته في أحد الموانئ البحرية خلال استقلالهما يختا وسط لحظات رومانسية.





وكان كيفانش تاتليتوج أثار الجدل في شهر مارس الماضي بسبب شكوك حول إصابته بفيروس كورونا، بعد دخوله إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي.



