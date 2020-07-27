أستاذ بزراعة الإسكندرية يفوز بجائزة البحوث من جامعة الدول العربية

فاز أستاذ من جامعة الإسكندرية بجائزة البحوث والدراسات والمشروعات المتميزة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية.

وتقدم الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، بالتهنئة للدكتور عبدالله تاج الدين منصور، الأستاذ المساعد بقسم الإنتاج الحيواني والسمكى، بكلية الزراعة بسابا باشا، لفوزه بالجائزة فى مجال الأمن الغذائي .

اقرأ أيضا:

بعد تكرار حوادث الغرق.. من المسئول عن تسلل المواطنين لشواطئ الإسكندرية؟



وجاء موضوع البحث الفائز عن " تأثير إستخدام مصادر الكاربون مع مستويات البروتين المأكول المختلفة فى نظام البيوفلوك على معدلات النمو والحالة المناعية والحالة المضادة الأكسدة لأسماك البلطى النيلى".





جدير بالذكر أنه تقدم للمنافسة على هذه الجائزة، سبعة وعشرون متنافسا من ثمانى دول عربية هى مصر والعراق وسوريا وسلطنة عمان والجزائر والسودان والأردن وفلسطين، وتم إجراء عدة تقييمات من قبل خبراء من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتى أوصت فى تقريرها النهائي بفوز هذا البحث.