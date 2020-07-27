وزير الخارجية السعودية: سنكون يدا واحدة لتحقيق أمن وسلام المنطقة..فيديو

قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودية، إنه التقى اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أنه عقد جلسة مع سامح شكري، وزير الخارجية المصرية.













وأضاف وزير الخارجية السعودية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن لديه توجيهات من القيادة بالتنسيق الكامل مع مصر بما يخدم مصالحها والمنطقة، مؤكدا دعم المملكة الثابت لمصر، معقبا: "سنكون يدا واحدة لتحقيق أمن وسلام المنطقة".













وتابع وزير الخارجية السعودية، وجدنا أن هناك توافقا كاملا بين الرؤية المصرية وسنستمر فى التنسيق الكثيف بيننا وعلى اتصال مستمر وسنكون يد واحد ان شاء الله.













واكد أن المباحثات الثنائية مع نظيره المصرى سامح شكرى، تناولت التعاون الثنائى ومواجهة التحديات بالمنطقة.