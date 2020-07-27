كل سنة وأنتِ الصديقة لقلبى وروحى.. أصالة تهنئ أسما المنور بعيد ميلادها

حرصت الفنانة أصالة ، على تهنئة النجمة أسما المنور بمناسبة عيد ميلادها، حيث قامت بنشر صورتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ووجهت رسالة لها.





وقالت أصالة: " كلّ سنه وأنتي الصّديقه لقلبي ولروحي ياأسمتي الغاليه الخلوقه، الوقت معك ممتع ومُفيد .. وصوتك حتّى في الكلام ، يملئ الدّنيا أمان ودفا.. لقلّبك وروحك وصوتك منّي محبّتي وتعلّقي ياصديقتي ، #أصاله".





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واحتفلت الفنانة أصالة الأحد الماضي بخطوبة ابنتها "شام" منذ أيام في سعادة بالغة وسط أجواء عائلية داخل منزلها واقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.





وعلى الجانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها "في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.



