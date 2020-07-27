AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كل سنة وأنتِ الصديقة لقلبى وروحى.. أصالة تهنئ أسما المنور بعيد ميلادها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:36 م
أسما المنور
أسما المنور
Advertisements
شيماء عبد السلام
حرصت الفنانة أصالة، على تهنئة النجمة أسما المنور بمناسبة عيد ميلادها، حيث قامت بنشر صورتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ووجهت رسالة لها.

وقالت أصالة: "كلّ سنه وأنتي الصّديقه لقلبي ولروحي ياأسمتي الغاليه الخلوقه، الوقت معك ممتع ومُفيد .. وصوتك حتّى في الكلام ، يملئ الدّنيا أمان ودفا.. لقلّبك وروحك وصوتك منّي محبّتي وتعلّقي ياصديقتي ، #أصاله".

اقرأ أيضًا:

واحتفلت الفنانة أصالة الأحد الماضي بخطوبة ابنتها "شام" منذ أيام في سعادة بالغة وسط أجواء عائلية داخل منزلها واقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.

وعلى الجانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها "في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغنية جيتني مكسور لـ أصالة تقترب من 9 ملايين مشاهدة

أغنية جيتني مكسور لـ أصالة تكسر حاجز 9.3 ملايين مشاهدة

رسالة غزل من نيشان إلى أصالة: هي وأنا توأم روح وأكثر

حضن شام الحياة.. شاهد أصالة برفقة ابنتها

فيديو جديد لـ خطبة ابنة أصالة| شاهد

أول رد من ابنة أصالة على حفل خطوبتها.. شاهد

ترشيحاتنا

بكيت عليها شهرا.. غطاس: انتشلت جثة طفلة 3 سنوات وكانت أصعب حالة إنقاذ..فيديو

شكرى: مصر سوف تدافع عن مصالحها ولن تقبل أي نوع من التعدي على حدودها

بعد تألقه بـ هاتريك أمام وادي دجلة.. أبرز المعلومات عن صاروخ الزمالك الجديد أسامة فيصل

الشكاوى ضد مرتضى منصور واعتماد التشكيل الجديد.. اجتماع حاسم لمجلس الأهلي اليوم

364 ألف جنيه.. تفاصيل شقق متوسطي الدخل المطروحة اعتبارا من اليوم

الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه لـ حنين حسام ومودة الادهم فى التحريض على الفسق والفجور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط أجواء رومانسية.. مهند التركي وزوجته يقضيان إجازة الصيف| صور

اعرف خريطة العربيات في مصر .. الشركات تطرح موديلات 2021 في السوق.. صور

شيفروليه تعلن رفع أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور