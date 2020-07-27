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حوادث

والد مودة الادهم: بنتي اتحبست سنتين من غير ذنب علشان شوية صور

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:33 م
مودة الادهم
مودة الادهم
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اسلام مقلد
قال فتحي الأدهم، والد "مودة" عقب صدور حكم بحبسها سنتين وغرامة 300 ألف جنيه إن الحكم الصادر "قاسي جدا.. بنتي معملتش حاجة".

وأضاف في تصريحات للصحفيين أمام المحكمة "بنتي عشان شوية صور تاخد الحكم دا.. بنتي صغيرة وفي كلية إعلام، وكل القنوات بتذيع الحاجات دي".

وتابع "بنتي معملتش أكتر من العادي".

واتهمت النيابة العامة الفتاتين "حنين ومودة" بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك المتهمين الثلاثة الآخرين في الجريمتين، وحيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من "جهاز تنظيم الاتصالات"، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.

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