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برلمان

"المسعود" يشيد بمجهودات "الهجرة" في ملف عودة البعثة التعليمية من الصومال

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:43 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والنائب محمد المسعود
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بجهود وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، في ملف عودة 49 معلما ضمن بعثة وزارة التربية والتعليم بدولة الصومال في ظل انتشار جائحة كورونا، ورغبتهم في العودة إلى أرض الوطن.

ولفت المسعود، في بيان له، إلى أن السفيرة نبيلة مكرم، قامت بمجهودات مكوكية في ملف عودة المصريين العالقين في الخارج منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن التواصل يوميا مع كافة السفارات المصرية في مختلف الدول للاطمئنان على أحوال المصريين ومتابعة احتياجاتهم ومتطلباتهم، وبالفعل خلال فترة قصيرة استطاعت الدولة المصرية عودة غالبية المصريين العالقين في مختلف الدول.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة لن تدخر جهدًا في رعاية أبنائها بالخارج، خاصة عقب توجيهات الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة مختصة بوضع آليات عودة العالقين من الخارج.

وأشار إلى أن المصريين في الخارج اشادوا باهتمام ورعاية القيادة السياسية لهم في جميع دول العالم ومتابعة أحوالهم يوميا.
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