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محافظات

محافظ المنوفية: 102 مليون و171 ألف جنيه حصيلة تقنين أراضي أملاك الدولة حتى اليوم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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محمد أمين
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تحصيله حتى اليوم من منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بلغ 102 مليون و171 ألف جنيه. 


ونوه محافظ المنوفية إلى أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بلغ 5893 طلب وتم إنهاء إجراءات  508 عقد منهم 465 عقد تم إستكمال كافة الموافقات وتم تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية وجاري استكمال كافة الطلبات المقدمة لإستيفاء الشروط .

وأكد محافظ المنوفية  أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة  والتصالح فى مخالفات البناء من الملفات الهامة والحيوية والتي تقع علي رأس أولوياته  منذ قدومه المحافظة ، حيث تابع استمرار عمل لجان التصالح في مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين وتحصيل قيمة جدية التصالح  بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات التي تقدموا بها المواطنين والتي حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادرة بهذا الشأن  ، لافتًا إلي تزايد أعداد المتقدمين .

وأشار إلى أنه اتخذ عدة اجراءات جادة لدفع العمل بملف التصالح في مخالفات البناء مؤكدا تحقيق مؤشرات جيدة في نسبة التحصيل. 

وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح علي مخالفات البناء ، وضرورة متابعة إنتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون .
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