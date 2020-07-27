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خبير: البنك المركزي وجهاز الإحصاء يحددان نسب التضخم فى مصر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:58 م
عبد المنعم السيد
عبد المنعم السيد
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ريهام فيكتور
قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ،إن الجهات المسئولة عن تحديد نسب التضخم هم البنك المركزى و الجهاز المركزى للإحصاء  والتعبئة .

واضاف  عبد المنعم السيد ، خلال حواره ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة هو المسئول عن معدل التضخم العام  لجميع السلع الموجودة فى مصر ويقسمها لمجموعات حسب المنتج .

واشارمدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، الى ان معدل التضخم لعام 2019-2020  يصل الى 5.7 ، و العام الماضى 13.9 .

وتابع  مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، أن انخفاض الأسعار له دلالة وأسباب منهم سبب عالمى وهو انخفاض السلع الغذائية على مستوى العالم لتفشى فيروس كورونا مما ادى الى انخفاض حركة التجارة العالمية .

وأكد أن المجموعات السلعية المنخفضة حسب تحديد الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة منها اللحوم والخضروات والثروة السمكية ، منوها الى ان كافة المشروعات القومية التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية هى أول العوامل المسببة لانخفاض جزء كبير من اسعار السلع .
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