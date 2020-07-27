خبير: البنك المركزي وجهاز الإحصاء يحددان نسب التضخم فى مصر

قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ،إن الجهات المسئولة عن تحديد نسب التضخم هم البنك المركزى و الجهاز المركزى للإحصاء والتعبئة .





واضاف عبد المنعم السيد ، خلال حواره ببرنامج ، صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أن الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة هو المسئول عن معدل التضخم العام لجميع السلع الموجودة فى مصر ويقسمها لمجموعات حسب المنتج .





واشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، الى ان معدل التضخم لعام 2019-2020 يصل الى 5.7 ، و العام الماضى 13.9 .





وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، أن انخفاض الأسعار له دلالة وأسباب منهم سبب عالمى وهو انخفاض السلع الغذائية على مستوى العالم لتفشى فيروس كورونا مما ادى الى انخفاض حركة التجارة العالمية .



