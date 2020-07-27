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أخبار العالم

العراق يسجل 96 حالة وفاة و2554 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 96 حالة وفاة و2554 إصابة جديدة بفيروس كورونا. 

وكانت السلطات العراقية أعلنت، أمس، فرض جملة تدابير مشددة في عيد الأضحى لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الذي تجاوزت فيه عدد الإصابات فيه عتبة الـ100 ألف قبل أيام، مع اشتداد وطأته.

وشملت التدابير فرض حظر تجول شامل خلال أيام العيد، اعتبارا من الخميس المقبل وحتى الأحد الذي يليه، على أن ينظر في الحظر بعد عطلة العيد.

وإلى جانب ذلك، ستقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا بشأن تطبيق الشروط الصحية من لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات، مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم.

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