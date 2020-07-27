تبادل لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل





يأتي ذلك في عقب تصريحات استبعد فيها نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم في مقابلة تلفزيونية احتملية نشوب حرب بين الحركة واسرائيل على الرغم من مقتل أحد عناصر حزب الله في غارة جوية إسرائيلية في سوريا.





وعندما سُئل عن الانتقام المحتمل من قتل مقاتلته، قال القيادي في حزب الله إن "الحركة لم تقرر بعد ذلك".





وتصاعدت التوترات في المنطقة إثر تقارير عن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مقاتل من حزب الله في جنوب دمشق الأسبوع الماضي.





وعزز الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين تواجده على طول الحدود مع لبنان وسوريا ، وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيرات ضد المحور المدعوم من إيران يوم الأحد.