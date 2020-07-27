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أخبار العالم

تبادل لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:56 م
تبادل لاطلاق النار
تبادل لاطلاق النار بين حزب الله واسرائيل
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على صالح
أفاد موقع سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل منذ قليل عن تبادل لإطلاق النار في لبنان بين عناصر حركة حزب الله والجيش الاسرائيلي في احدث عملية تصعيد بين الطرفين 

يأتي ذلك في عقب تصريحات استبعد فيها نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم في مقابلة تلفزيونية احتملية نشوب حرب بين الحركة واسرائيل على الرغم من مقتل أحد عناصر حزب الله في غارة جوية إسرائيلية في سوريا.

وعندما سُئل عن الانتقام المحتمل من قتل مقاتلته، قال القيادي في حزب الله إن "الحركة لم تقرر بعد ذلك".

وتصاعدت التوترات في المنطقة إثر تقارير عن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مقاتل من حزب الله في جنوب دمشق الأسبوع الماضي.

وعزز الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين تواجده على طول الحدود مع لبنان وسوريا ، وأصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيرات ضد المحور المدعوم من إيران يوم الأحد.
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