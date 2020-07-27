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خبير اقتصادي: مصر الأولى في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا "فيديو"

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الخبير الاقتصادى، محمد البهواشى، إن هناك نسبة زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تفوق الـ20% بالمقارنة بعام 2018، لافتًا إلى أن مصر الأولى في خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا في ظل التباطؤ في الاستثمار الاجنبي بالمنطقة.

وأضاف البهواشى فى لقاء عبر سكايب على فضائية " اكسترا نيوز"، أن  مصر حققت نسبة هى الاولى على مستوى افريقيا والشرق المتوسط في الاستثمار الأجنبي إلى جانب برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي شجع ودعم الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن الاقتصادى المصرى مستقر خاصة مع تراجع معدلات البطالة.

وتابع أنه فى ظل الوضع السياسي المستقر مع معدلات التضخم والاستقرار نجد نمو تصاعدي في الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي المصري آمن.

وأوضح أن الاقتصاد المرى يتميز بتنوعه ومبنى على عدة قطاعات اقتصادية، مشيرًا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى كان يشم برنامج للاصلاح الاجتماعى وغيرها وتحسين اوجه الصرف.
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