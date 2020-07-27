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محافظات

بسبب مخالفات البناء .. محافظ القليوبية يحيل مسئولي ومهندسي التنظيم بحي شرق شبرا للتحقيق

الإثنين 27/يوليه/2020 - 04:43 م
مخلفات البناء
مخلفات البناء
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إبراهيم الهوارى
قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم الإثنين إحالة مسؤولي ومهندسي التنظيم بحي شرق شبرا الخيمة، للتحقيق الفوري لعدم إصدار محاضر مخالفة للمتعدين على أملاك الدولة بمنطقة أرض البنك على طريق ترعة الإسماعيلية بنطاق الحي وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.


جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة.

وتم خلال الحملة تنفيذ إزالة عدد كبير من المباني المخالفة بمنطقة أرض البنك على طريق ترعة الإسماعيلية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة.

وأكد المحافظ أن الحملة بدأت اليوم وستستمر على مدار الأيام المقبلة حتى يجرى إزالة جميع المخالفات الموجودة بالمنطقة ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء بإزالة كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والتعديات على أراضي أملاك الدولة بمنتهى الشدة والحزم.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم للمخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية، مطالبا مسئولى الإدارات الهندسية بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية برصد وإزالة المخالفات في المهد.
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